¿Quién es quién en la gran familia Flores?

Loading the player...

La familia Flores es una de las más mediáticas en nuestro país. No en vano la matriarca, la desaparecida Lola Flores, fue una de las artistas españolas más queridas, así como el patriarca, el también fallecido Antonio González, 'El Pescaílla'. Sus hijos continuaron el legado artístico familiar, y la saga Flores llega en la actualidad hasta la cuarta generación. A día de hoy, los Flores forman una gran familia en la que no faltan cantantes, músicos y actores. ¿Quieres saber quién es quién? Dale al play y no te lo pierdas.

-Lolita acaba de cumplir 65 años: repasamos su apasionante vida en estas doce imágenes tan significativas

-Las escenas más familiares de la familia Flores en Cádiz