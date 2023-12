La romántica revelación de Elena Furiase sobre su matrimonio tras celebrar su segundo aniversario de boda

Dos años después de darse el 'sí, quiero' en una divertida boda celebrada en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera, Elena Furiase ha hecho una revelación hasta ahora desconocida sobre su marido, el empresario Gonzalo Sierra, padre de sus dos hijos, Noah, de 5 años y Nala, de año y medio, y con quien ha formado esa familia con la que siempre soñó.

Aprovechando estas fechas tan entrañables, la hija de Lolita Flores ha dado a conocer cuándo y cómo conoció al que se ha convertido en el hombre de su vida compartiendo con sus seguidores un bonito mensaje acompañado de un divertido carrusel de fotos, en la que da buena cuenta del inmejorable momento por el que pasa su relación.

"Hace 6 años una nochebuena, en Barcelona, este señor que tengo al lado me robó un beso. Yo estaba bastante mal por motivos de la vida, y ese beso me salvó. Así que aquí sigo, ligada a ese beso, celebrando cada día, cada minuto, cada segundo que paso a tu lado. Te quiero tanto Gonzalo Sierra. Feliz aniversario. (Sí, celebramos dos, el de boda y el de vida). Será por eso por lo que me gusta tanto la nochebuena…” escribía la actriz, gritando así a los cuatro vientos su amor por el empresario, quien respondía a su chica con un "me gusta" y el emoticono de las manos en forma de corazón.

Tras debutar como escritora la pasada primavera con su libro, El mundo secreto de Arbal, la actriz se encuentra totalmente volcada en su familia, aunque tal y como señalaba hace unos meses no descarta lanzar un nueva publicación, pues a lo largo de estos años ha escrito algunas cosillas que le encantaría que acabaran viendo la luz.

Sin embargo, Elena tiene bastante claro que lo suyo es la interpretación, un mundo al que llegó hace ya 16 años y donde logró hacerse un hueco, sin tener que exprimir el apellido de su abuela, la gran Lola Flores. "Nunca quise usar el apellido Flores. No reniego de mi familia, pero quiero que me conozcan por mí" declaraba al diario El País.

A pesar de que en los últimos años ha tenido que renunciar a ciertas cosas por ser madre, Elena tan solo ha pospuesto sus planes, no los ha cancelado. “Había muchas cosas que quería y quiero hacer, pero ya las haré cuando mis hijos sean más mayores y no me necesiten tanto” declaraba la hija de Lolita Flores a ABC este verano.