De Elena Furiase a la exmujer de Antonio Flores: Lolita reúne a familiares y amigos para celebrar su cumpleaños

"Hoy cumplo 66 años , contenta , feliz con mi familia y mi trabajo mis amigos , aún no quiero hacer balance de mi vida porque me queda mucho por vivir y por disfrutar , solo le pido a Dios que me siga dando fuerza que me marque el camino para no equivocarme demasiado". Con estas palabras ha marcado Lolita este día señalado en su calendario, el de su 66 cumpleaños, una fecha que ha pasado muy bien rodeada. Hasta su domicilio se han acercado amigos y familiares para celebrarlo junto a ella, como su hermana Rosario o su hija Elena Furiase -con su pequeña Nala-, y han festejado el cumpleaños con un almuerzo antes de que Lolita salga de viaje por motivos de trabajo.

