La reacción de Carmen Borrego a las imágenes de su hijo y Paola de vacaciones en Andorra

Hace un mes que el hijo de Carmen Borrego, y su mujer, Paola, había decidido separarse. Ahora la colaboradora de Telecinco ha visto las imágenes en las que ambos aparecen juntos en Andorra, en lo que parece unas vacaciones de una pareja unida. Borrego se enteraba de la separación de su hio a su vuelta de Supervivientes, ha comentado visiblemente seria y molesta que: "Yo no sé absolutamente nada de la vida de mi hijo porque no hay ningún tipo de relación. Les deseo lo mejor, pero no sé si están juntos o separados y es lo único que os puedo decir", confesaba la colaboradora.

Carmen Borrego estalla en pleno directo y abandona el plató del programa en el que colabora

Muy sincera La hija de María Teresa Campos ha comentado que: "He visto muchas informaciones sobre ellos, como que ella tenía otra ilusión, que mi hijo se había ido a otra casa... pero no puedo hablar de ellos porque no sé absolutamente nada. Lo único que quiero es que sean felices, juntos o separados, aunque es verdad que con un bebé tan pequeño lo más fácil para su crianza sería que estuvieran juntos, aunque yo no me voy a meter en nada".

Un mensaje para su hijo

La exconcursante de Supervivientes 2024 ha aprovechado las cámaras del programa en el que colabora para enviar un mensaje a su hijo José María: "Espero que no se arrepienta, porque cuando el único objetivo de una pareja es separarte de tu familia, eso nunca sale bien". Y ha insistido en aclarar que: "Jamás voy a ir en contra ni de mi hijo ni de ella porque Paola siempre será la madre de mi nieto".

Carmen Borrego reacciona a las palabras de su hijo: 'En su vida hay demasiadas cosas orquestadas'

Una relación madre e hijo, muy tocada

La relación de José María Almoguera y Carmen Borrego se ha tornada en muy complicada y tensa en los últimos meses. El productor reprochó a su madre públicamente el revelar el embarazo de Paola en una entrevista, y, además, explicó que si no hubiera fallecido su abuela, María Teresa Campos, seguiría sin hablar con su madre.