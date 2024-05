Paula Echevarría escribe una carta en apoyo a Alba Díaz tras las críticas que ha recibido la hija de 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal

Alba Díaz ha vuelto a plantar cara a todos aquellos que se dedican a criticarla en su perfil público, tomándose con mucho temple y filosofía los mensajes dañinos que le llegan sobre su aspecto y su cuerpo. La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal compartía este martes un vídeo en el que aparece feliz, alegre y sin perder en ningún momento la sonrisa. Lo hacía mientras luce tipo y atractivo con distintos looks de ropa frente a la cámara, bailando con mucho ritmo un tema dance tan discotequero como es el Selecta del DJ Skrillex con el rapero Beam.

"Gracias al trabajo que hago con mi salud mental (y que llevo haciendo años), y a rodearme de gente bonita, sin envidias, puedo enfrentarme a comentarios como estos con humor y disfrutar mi vida, que es preciosa, ya que está en mis manos y es como quiero que sea... ¡Venimos p'a' un rato!", ha escrito la influencer de 24 años en respuesta a las palabras negativas que pueden leerse en sus redes sociales y que, ella misma, recogía a modo de resumen para señalarlas.

"El mundo debería ser mucho más seguro y bonito. No sabes el daño que le puedes hacer a alguien con tu frustración desde tu sofá. Qué pena que haya personas que se "sientan mejor" (supuestamente) después de soltar veneno por la boca... A este tipo de comentarios, muchos dientes", concluía la joven de forma tajante, un texto que rápidamente encontraba apoyo en conocidos rostros como Marta Sánchez, Blanca Romero, Desirée Cordero o Jacqueline de la Vega, entre otras. "Eres preciosa y auténtica", le decía la modelo y presentadora mexicana.

Quien ha ido más allá a la hora de mostrar su solidaridad con la creadora de contenido era Paula Echevarría, que escribía una carta no solo para darle ánimos sino también para reflexionar sobre estos ataques que nunca habría que permitir. "Alba, me parece genial que te lo tomes así. Créeme que yo también lo hago y es muy sano. Pero esto no debería ser así", expresaba la actriz asturiana al explicar su punto de vista.

"Lo que me parece alucinante es que una red social como Instagram consienta que esto siga ocurriendo con total impunidad... cuando este tipo de actos deberían tener consecuencias graves, porque para la salud mental de mucha gente ¡sí que las tiene!", ha manifestado con rotundidad la intérprete, indignada con el hecho de que no se ponga coto a los comentarios malintencionados que se publican a diario en estas plataformas.

"Es increíble que en un mundo en el que, en ocasiones, casi tenemos que dar la partida de nacimiento para adquirir cualquier tontería por Internet, no esté controlado el esconderse tras nicks y cuentas falsas... o el uso que se hace de las verdaderas y lo que se vierte desde ellas", añadía la que fuera protagonista de series como Velvet o Gran Reserva, terminando su escrito con un categórico y explícito: "Basta ya".

No es la primera vez que la jueza de Got Talent se pronuncia públicamente para transmitir su cariño a Alba, como cuando en diciembre de 2019 la influencer rompió su relación con el empresario Javier Calles. "¡A la vida se viene a ser feliz!", le escribió entonces Paula. Tampoco ha sido esta la primera ocasión en la que la hija del torero y la diseñadora tiene que contestar a reproches sobre su físico, tal y como sucedió en febrero de 2022 antes de emprender su viaje de voluntariado a África. En ambas situaciones, su positivismo y su marcada personalidad le han hecho superar cualquier osbtáculo con mucha solvencia.

