Paula Echevarría confiesa sus miedos como madre de una adolescente

Paula Echevarría, de 46 años, está viviendo una doble maternidad llena de contrastes. Por un lado, se enfrenta a la adolescencia de Daniella, que acaba de cumplir 15 años, y, por otro, a la dulce infancia de Miki, de dos. Anoche, en el plató de Cuentos Chinos, el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez en Telecinco, habló sobre los miedos que tiene como madre de una adolescente a raíz de conocer que cuatro futbolistas de la cantera del Real Madrid estaban siendo investigados por la difusión de un vídeo sexual con una menor. "Miedo siempre hubo, porque mi madre se moría de miedo cuando yo salía, porque antes no había móviles, pero había secuestros, abusos y violaciones... lo que no había es la difusión", comenzó diciendo.

"A mí me da miedo, pero la prohibición... a mi hija, porque mi hijo es todavía muy pequeño, he intentado concienciarla desde muy pequeña y siempre le he advertido mucho sobre lo que se va a encontrar, a veces de manera ruda, porque cuando salían noticias en la tele de niñas que por confiar en alguien que habían conocido en una red social y que decía ser un adolescente y luego era un pederasta me sentaba con ella y le hacía verlo", explicó muy seria.

La actriz quiere que Daniella sepa que "la vida tiene peligro", por eso apuesta por advertir y concienciar, no por prohibir porque "si no la dejo yo tener móvil al final tendrá el de la amiga". Eso sí, confesó que todavía le cuesta darle permiso para salir con sus amigos. "Sí, me cuesta, es muy pequeña, es que acaba de cumplir 15".

Jorge Javier también le preguntó a Paula cómo reaccionaría si su hija, el día de mañana, quiere ser actriz y con 17 años se marcha de casa para rodar una serie en el extranjero. "Sería un problema, porque el síndrome del nido vacío no toca con esa edad, pero acabaría cediendo porque a mí nadie nunca me dijo que no. Yo no tenía 17 años, pero un día llegué a mis padres y les dije que me quería ir a Madrid a probar suerte y no encontré un no", contó. "A la gente hay que dejarla volar y acompañarla en ese vuelo. Luego ya la vida te pone en tu sitio", concluyó.

David Bustamante, por su parte, concedió una entrevista a ¡HOLA! en la que explicaba cómo afrontaba la adolescencia de su hija. "Somos padres de educar, de estar, de decir que no, de fomentar, de motivar, de ayudar… Hacemos todo lo que tiene que hacer un padre", manifestó. Además, aseguró que Paula y él habían tenido mucha "suerte" con Daniella porque es una niña muy buena. "Está sacando muy buenas notas, es muy obediente, se porta muy bien".

