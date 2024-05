Muere a los 77 años Paul Auster, aclamado novelista estadounidense, por un cáncer de pulmón

El escritor estadounidense Paul Auster ha fallecido en su casa de Brooklyn, Nueva York, a los 77 años a consecuencia de un cáncer de pulmón que padecía. Una enfermedad que comunicó hace ahora un año su mujer, la también escritora Siri Hustvedt. Su fallecimiento se ha producido tan solo unos meses después de la publicación de su último libro Baumgartner. Una novela en la que repasa sus cinco décadas de profesión y donde el escritor hace una reflexión sobre la vejez, la pérdida y la memoria. Considerado como uno de los novelistas más influyentes del mundo literario actual, sus libros están traducidos a más de 40 idiomas.

Duro golpe para Paul Auster: fallece su hijo seis meses después que su nieta

La pérdida de su hijo y de su nieta

Una de sus obras más conocidas del autor neoyorquino, Ciudad de cristal narra la vida de un escritor de novelas de misterio que vive marcado por una pérdida personal. Y es que la vida del novelista se vio salpicada por la tragedia, cuando su hijo Daniel era hallado muerto a los 44 años en extrañas circunstancias, seis meses después de la muerte de su hija, Ruby, de diez meses. El hijo del escritor fue arrestado por la Policía, acusado de homicilio involuntario de su hija y se encontrara en libertad bajo fianza. Según el diario The New York Post, el cuerpo sin vida fue encontrado rodeado de las drogas que solía consumir y algunas fuentes señalaron que la muerte pudo haber sido accidental.

Premio Príncipe de Asturias 2006

En el año 2006, recibió de manos del entonces príncipe Felipe el premio Príncipe de Asturias de las Letras y en su discurso afirmó que: "Me he pasado la vida entablando conversación con gente que nunca he visto, con personas que jamás conoceré, y así espero seguir hasta el día en que exhale mi último aliento". Además, el autor acumulaba numerosas condecoraciones como el nombramiento como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en el año 1992.

Además de por sus libros, Paul Auster fue reconocido por sus trabajos en la gran pantalla, como en la película Smoke, con Harvey Keitel en el papel protagonista del filme, y en la que fue el autor del guion. También participó como director de la cinta Lulu on the Bridge.