La escritora Siri Hustvedt anuncia que su marido, el novelista Paul Auster, padece cáncer

La escritora estadounidense Siri Hustvedt, de 68 años, ha anunciado que su marido, el escritor Paul Auster, de 76 años, padece cáncer. “He estado alejada de Instagram un tiempo porque a mi esposo le diagnosticaron cáncer en diciembre después de haber estado enfermo durante varios meses antes", explicó la autora de El verano sin hombres.

Auster está siendo tratado de su enfermedad en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York y Hustvedt, según ha dicho, ha "estado viviendo en un lugar que llamé Cancerland". "Muchas personas han cruzado sus fronteras, ya sea porque están o han estado enfermas o aman a alguien, un padre, hijo, cónyuge o amigo que tiene o ha tenido cáncer. El cáncer es diferente para cada persona que lo tiene. Todos los cuerpos humanos son iguales y no hay dos iguales. Algunas personas sobreviven y otras mueren. Esto todo el mundo lo sabe y, sin embargo, vivir cerca de esa verdad cambia la realidad cotidiana", ha añadido.

Hustvedt cree que "sería horrible estar solo en Cancerland". Además señala que "vivir con alguien que tiene cáncer y está siendo bombardeado con quimioterapia e inmunoterapia es una aventura de cercanía y separación". "Uno tiene que estar lo suficientemente cerca para sentir los tratamientos debilitantes casi como si fueran propios y lo suficientemente lejos para ser una ayuda genuina. ¡Demasiada empatía puede hacer que una persona sea inútil! No es siempre fácil caminar sobre esta cuerda floja, por supuesto, pero es el verdadero trabajo del amor", ha finalizado.

Siri Hustvedt y Paul Auster se enamoraron a principios de 1980 y se casaron en 1982. Cinco años después, se convirtieron en padres de Sophie, su única hija en común. El escritor, por su parte, tenía un hijo más mayor, Daniel, nacido durante su primer matrimonio con la escritora y traductora Lydia Davis. El año pasado, el célebre novelista tuvo que enfrentarse a uno de los golpes más duros de su vida. Su hijo Daniel, de 44 años, falleció por sobredosis mientras permanecía en libertad bajo fianza por la muerte de su hija, Ruby, de diez meses.

Paul Auster, uno de los novelistas estadounidenses más exitosos de las últimas décadas, fue galardonado en 2006 con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Siri Hustvedt también recibió este reconocimiento. Fue en 2019, ya de manos de la princesa Leonor. Curiosamente, en la lista de lecturas recomendadas por la reina Letizia se encuentra A Woman Looking at Men Looking at Women, de Hustvedt, una colección de ensayos sobre arte, feminismo, neurociencia y psicología.