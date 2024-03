Los motivos por los que la colaboración de Rosalía y Camela se canceló

Fue uno de los grupos de música pioneros en la fusión y mezcla de estilos, hasta el punto de crear uno propio, un género conocido como tecno-rumba. La carrera de Camela ha dejado títulos míticos como Háblale de mí, Nunca debí enamorarme o Cuando zarpa el amor, éxitos de los que han hablado en el programa de Jordi Évole, en el que han repasado su trayectoria pero también su vida más personal. Ángeles Muñoz y Dioni Martín fueron cuestionados en sus inicios pues su estilo musical que no se ajustaba a los cánones de la música que se escuchaba en los años 90 (cuando ellos empezaron). Una de esas críticas se plasmó en un artículo que escribió el propio Évole y que les leyó durante el encuentro.

Los componentes del grupo, al descubrir que él firmaba el artículo, se sorprendieron. Dioni reconocía que no le hacían daño esos comentarios. "No me siento ofendido" dijo añadiendo que no le importaba lo que dijeran los medios pues tenían el apoyo de los fans y la gente que les escuchaba. Eso era suficiente. Sin embargo, el presentador les pedía perdón porque sus palabras estaban fuera de lugar. "Aprovecho esta ocasión que me ha brindado la historia para pediros disculpas. Estoy sudando de la vergüenza" les dijo.

El conjunto habló además de algunos de los proyectos que tenían planeados y en su momento fueron muy comentados, pero que no llegaron a materializarse. Es el caso de la colaboración con Rosalía, que iba a hacer una versión de Cuando zarpa el amor, la canción del grupo favorita de la catalana. La banda explicó que estaba todo a punto, pero que se vieron obligados a cancelar el proyecto. Los motivos los detallaron en esta entrevista, asegurando que la catalana "estaba muy ilusionada", pero que su apretada agenda fue un obstáculo. "Ella dio el salto… y claro" reconoció Dioni.

Eso sí, dijo que su relación era estupenda y que hablaban mucho por videollamada. "Ella me cantaba y yo le cantaba, así que con ella bien" recordó, una cercanía que reiteró Ángeles. "Estaba muy ilusionada, te lo prometo, hablaba mucho conmigo". Entre las colaboraciones que más recuerdan está la de Juan Antonio Bayona, que dirigió algunos de sus primeros vídeoclips cuando todavía no era muy conocido. El recién nominado al Oscar por La sociedad de la nieve dejó un buen recuerdo en el grupo, aunque al principio no se fiaban de él.

El grupo cumple 30 años en el panorama musical, tres décadas en las que han vivido todo tipo de experiencias. Repasaron con Évole sus inicios en los que sus canciones no enganchaban; el Dioni recordó su origen humilde, pues en su casa no tenía siquiera agua corriente; hablaron de la falta de nominaciones a los premios importantes y Ángeles recordó también que se separó apenas tres meses después de casarse con su novio del colegio.