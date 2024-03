Los proyectos de Rosalía y Jeremy Allen White, una pareja que cumple 5 meses de discreta relación

Una vez pasada la resaca de los premios de cine toca recuperar el ritmo de trabajo. El actor Jerey Allen White, que hizo triplete este año gracias a su papel en la serie The bear (se llevó en menos de dos semanas un Globo de Oro, un premio Emmy y un Critic’s Choice), estrena esta semana en España El clan de hierro. La cinta le convierte en un luchador profesional, su forma física desde luego se lo permite, para contar la historia real de los hermanos Von Erich, que hicieron historia en el circuito profesional de este deporte en los años 80. Los hermanos tuvieron que vivir a la sombra de un padre dominante que era además su entrenador. Comparte el artista protagonismo con Zac Efron y Harris Dickinson, además de con la actriz Maura Tierney.

Quizá compartiera el artista los detalles del rodaje con Rosalía que, a juzgar por algunas de las imágenes que comparte, sigue trabajando en nueva música (otros rumores apuntan a que quizá se lance a hacer algo de cine). La pareja, cuyas primeras imágenes se captaron el pasado octubre, sigue manteniendo un perfil discreto. Después de varias semanas en las que no se les había visto juntos, de nuevo los fans han descubierto su último plan de pareja. Visitaron Chicago, donde fueron captados dando un paseo y recorriendo uno de los museos de la ciudad. Fueron naturales y amables con la gente que se encontraron pues no dudaron en fotografiarse con quienes quisieron saludarles.

No han aparecido en citas públicas juntos, aunque Allen White no faltó a ninguno de los galardones a los que fue nominado. Sí que hizo el artista un guiño a la intérprete con un broche en forma de flor, que ya en su día había llevado Rauw Alejandro, exprometido de la catalana. Una curiosa coincidencia que dio mucho que hablar. Aunque no ha hablado abiertamente de su relación Jeremy sí ha asegurado que atraviesa una etapa personal muy dulce en recientes declaraciones a Fotogramas. "No podría ser feliz en el trabajo, con él, si no lo fuera también en mi vida personal. Tengo ganas de abrazar a todo el mundo, incluso a ti te abrazaría ahí donde estás, en Barcelona, una de las ciudades más bonitas del mundo", dijo.

Le preguntaron entonces, sin mencionar el nombre de la intérprete, si es de Barcelona, pero no le dio tiempo a responder antes de que apareciera Zac Efron para bromear con su compañero de reparto. "Da gracias por la suerte de estar en el círculo de confianza de Rosalía, Jeremy. ¡Espero que te anime a cantar con ella!" dijo entre risas. "Deberían quitarle a Zac la estrella del Paseo de la Fama. Si algún día canto no serían canciones de High School Musical, eso te lo aseguro", dijo Jeremy siguiendo la broma.

Un tema con Alejandro Sanz

Tampoco la catalana ha dado pistas acerca de cómo está su corazón. A principios de este mes estuvo en Arteixo, visitando las instalaciones de Inditex junto a Marta Ortega, un recorrido muy divertido pues lo hizo subida en un patinete. Ahora, el compositor Manuel Alejandro ha descubierto la próxima colaboración de la artista aunque ha evitado dar demasiados detalles porque el tema no está todavía registrado. En declaraciones a la Cadena Ser, el compositor ha explicado que está trabajando en un tema que unirá a Rosalía y Alejandro Sanz. Los dos fueron a visitarle en Navidad a su casa pues mantiene una estrecha relación con Alejandro, que es su ahijado. Ella ha logrado emocionarle.

Alaba en las declaraciones la versión que hizo la catalana de Se nos rompió el amor en los Grammy Latinos, un tema que él compuso para Rocío Jurado. "Ella me dijo que puso como condición que tenía que cantar esa canción en Sevilla", cuenta el músico. Considera que ella quería demostrar que "canta en serio también, que no solamente hace Motomami, sino que también puede hacer canciones serias y bien construidas". De ella destaca Alejandro "el pellizco de su voz, la añoranza que tiene su voz". Mientras llega esta nueva canción, la artista parece disfrutar al máximo de su relación que dura ya unos cinco meses. ¿La veremos pronto del brazo de Jeremy?