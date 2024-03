Las imágenes de Rosalía, junto a Marta Ortega, en su visita a Inditex subida a un patinete

Loading the player...

Un gran número de trabajadores que forman parte de la plantilla de Inditex y que cada día asisten a su puesto de trabajo en Sabón, Arteixo, (A Coruña), dificilmente van a poder olvidar el día en el que Rosalía ha visitado la sede central de la reconocida firma española. Con un turbante negro en su pelo, un look total black compuesto por una por una camisa oversize, falda midi de tablas y unos stilettos la estrella internacional ha causado furor con su inesperada aparición por las oficinas del gigante textil. La presidenta no ejecutiva del grupo, Marta Ortega, ha ejercido de anfitriona y ha acompañado a la artista catalana así como también lo ha hecho su marido, Carlos Torreta. Lo más llamativo de su visita ha sido ver pasar a toda velocidad a la cantante de La fama subida en un patinete eléctrico para recorrer las instalaciones. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

El lado más tierno de Jeremy Allen White, pareja de Rosalía, con sus dos hijas de 5 y 3 años

La reacción de Rosalía al explosivo anuncio en ropa interior de su novio, Jeremy Allen White