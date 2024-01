La reacción de Rosalía al explosivo anuncio en ropa interior de su novio, Jeremy Allen White

Rosalía ha reaccionado a las últimas fotografías que ha publicado su novio, Jeremy Allen White. El actor ha sido el protagonista esta semana de la campaña de Calvin Klein, en la que ha posado en ropa interior. Desde hace unos meses, la intérprete de Con altura ha sido relacionada sentimentalmente con Jeremy. Cabe recordar, que la artista rompió con Rauw Alejandro el pasado mes de julio. Estas instantáneas, que han dado la vuelta al mundo, han sido comentadas por miles de personas y entre ellas Rosalía.

Durante estas semanas, la artista española no se ha escondido y se ha dejado ver paseando con el actor por las calles de Los Ángeles y Nueva York. A pesar de los rumores que han surgido sobre una posible relación que va más allá de la amistad entre ellos, ninguna de las partes ha confirmado que hayan comenzado una vida juntos. Sin embargo, es evidente que ambos comparten muchos momentos el uno al lado del otro y mantienen un estrecho vínculo, estando al tanto de lo que hace cada uno. Al menos eso es lo que ha insinuado la artista de Motomami, ya que no ha dudado en darle un 'me gusta' al post que White ha compartido en su perfil público. Un suceso que los seguidores de la cantante no han dejado escapar y al cabo de muy poco tiempo, el post se ha llenado de miles de comentarios haciendo alusión a la reacción de Rosalía.

Tan solo le han hecho falta a Jeremy Allen White dos fotografías para incendiar las redes sociales y provocar la reacción de su chica. En ellas se puede apreciar el tonificado cuerpo del actor, con ropa interior, la cual hace resaltar aún más sus atributos físicos. Por un lado, en la primera imagen se muestra sin camiseta, exhibiendo sus pectorales y vistiendo un ajustado calzoncillo negro. Para hacer aún más interesante el posado, ha optado por darle un tono tenue aplicándole un filtro en blanco y negro. Además, en la otra instantánea, Jeremy se presenta con un jean bajo en la cadera, revelando uno de los clásicos bóxers blancos de la firma, adoptando una pose relajada en un sofá rojo, con la ciudad de Nueva York de fondo.

Cronología de la relación entre Rosalia y Jeremy Allen

A fines de julio, Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron que, tras más de tres años juntos y después anunciar que iban a pasar por el altar, daban por terminada su relación. Una noticia que pilló a todos sus seguidores por sorpresa y que se postuló como una de las rupturas más sonadas de este último año. Durante varias semanas, la artista se mantuvo al margen del foco mediático y fueron casi incontables las veces que se dejó ver públicamente. Sin embargo, tres meses más tardes, la intérprete de Despecha parecía haber vuelto a recuperar la ilusión y fue vista con una actitud muy cariñosa con Jeremy Allen White. Desde ese momento, las imágenes de la pareja paseando por la ciudad californiana se hicieron más frecuentes, y el pasado mes de diciembre, fueron fotografiados cogidos de la mano, confirmándose así su relación. A pesar de estar compartiendo miles de momentos juntos, ambos han optado por no confirmar aún su noviazgo.

