Rosalía, ¿vuelve a casa en 2024? Estos son los proyectos que la artista podría desarrollar en Cataluña

Loading the player...

Parece que 2024 viene repleto de retos personales y profesionales para Rosalía. Tal y como ha adelantado el programa Via Lliure de Rac1, la cantante tiene en mente crear un estudio de grabación en Hospitalet de Llobregat, una localidad situada a escasos kilómetros de Barcelona. El ya mencionado espacio asegura que la intérprete de Bizcochito ya se ha puesto en contacto con un prestigioso grupo de arquitectos y que el proyecto se alzará en Distrito Cultural, un espacio de encuentro para artistas locales. Este no es el único plan que la vocalista quiere llevar a cabo en Cataluña, su tierra natal, puesto que también estaría buscando una vivienda en el centro de la ciudad condal. Sin duda, una forma de acercarse a sus raíces y seres queridos tras varios años viviendo a caballo entre Estados Unidos y los destinos de sus giras internacionales. ¿Quieres saber más? ¡Pues dale al play y no te lo pierdas!

Rosalía y Jeremy Allen White dan un paso más en su relación

Rosalía y Björk, lucha de titanes en 'Oral': los motivos por los que esta potente colaboración ha roto esquemas

¿Hubo indirectas en las actuaciones de Rosalía y Rauw Alejandro en los Grammy Latinos?