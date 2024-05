Rosalía y Rauw Alejandro, dos ex que coincidieron en la MET Gala: ¿se enviaron un mensaje con sus 'looks'? La artista no estuvo acompañada por el actor Jeremy Allen White como se había comentado

La noche de la Gala MET en Nueva York ha vuelto a dejar los looks más espectaculares sobre la alfombra verde. Un auténtico desfile de originalidad inspirado por la temática de este año que era El jardín del tiempo, la idea de la belleza fugaz evocada en un relato escrito por J.G. Ballard en 1962, que casa con el tema de la exposición Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Bellas durmientes: el despertar de la moda). Entre los asistentes de este año la española Rosalía, que acaparó los flashes con un estilismo acertado en color negro de Maria Grazia Chiuri para Dior. Aunque acorde a la temática de este año se esperaban muchos diseños con inspiración mitológica y flores, la intérprete optó por la sobriedad y el color oscuro.

Ella misma explicó el significado de su elección, en la que algunos vieron un sutil mensaje a su ex Rauw Alejandro, que también estaba presente en la fiesta. "Cuando escuché la temática, me centré en que trataba sobre la belleza durmiente. Y pensé en lo que significaba para mí: sueños. Antes de dormir, cierras los ojos y ves negro, ves oscuridad, así que tuve claro que tenía que ser un diseño en negro. Es como el preludio de un sueño. Monsieur Dior despertó la moda y hoy lo celebro, soy un tulipán negro" dijo la artista sobre su elección. Fue precisamente el color el que se interpretó como una alusión a Rauw, pues en la gala de los Grammy Latinos en Sevilla el pasado noviembre, Rosalía escogió el mismo color para cantar Se nos rompió el amor, tema en el que cambió algunas líneas de la letra con una clara alusión al puertorriqueño.

Este, quién sabe si en la misma línea, paseó por el MET de blanco (también en los Grammy Latinos inició su actuación con el Se fue de Laura Pausini vistiendo este color). El artista llevó un conjunto hecho a medida de Ludovic de Saint Sernin, un traje satinado hecho en seda y algodón combinado con un top sin mangas plateado que recordaba a una malla metálica (como las que llevaban los caballeros). La prenda estaba cuajada de cristales de Swarovski que formaban el dibujo de una Flor de Maga que es la flor nacional de Puerto Rico. Un tierno guiño a su tierra natal. Llevaba además un reloj joya con la correa, caja y esfera que compartían el mismo acabado brillante, que recordaba a las flores de cristal del jardín del tiempo de Ballard, autor del cuento inspiración de la velada.

La expareja, que anunció su separación hace diez meses (fue en julio de 2023 después de tres años de relación), se ha visto envuelta en los últimos días en rumores de reconciliación. Según algunos usuarios de redes, se les vio cenando juntos en Nueva York, un encuentro del que no se han visto imágenes sin embargo. Se esperaba en la gala del MET a Rosalía con el actor Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, con quien ha salido los últimos seis meses. Pero la esperada imagen de ambos juntos no se ha producido. Rosalía ha llegado sola y al actor no se le ha visto en la fiesta. Quedan así muchas incógnitas en el aire: ¿siguen juntos la catalana y el intérprete o esta ha vuelto a los brazos de su exprometido?

A él parece que se refiere en la última canción que ha compuesto para Sia, titulada I had a heart, en la que se describe la historia de una persona que amó a otra profundamente y que le entregó su corazón pensando que la amaría hasta el final. Un tema que habla de ruptura y de un amor que fue intenso.