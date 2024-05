Rosalía revela el percance que tuvo antes de la MET Gala

Fue una de las sensaciones de la MET Gala pues nunca había pisado su alfombra. Rosalía conquistó con su conjunto en color negro para Maria Grazia Chiuri para Dior, convirtiéndose en una de las más elegantes de la fiesta. Sin embargo, el modelo no parecía del todo cómodo a juzgar por lo que ha contado horas después la española. A través de sus perfiles sociales mostró el percance que sufrió de camino a la gala y que ha preocupado un poco a sus seguidores. La artista compartió una imagen suya tumbada en la parte trasera del coche con los ojos cerrados. Añade que le estaba dando un mareo, ¿quizá por lo ajustado del corsé que se puso? Según ha reflejado le costaba respirar, lo que motivó que escogiera esta postura que no parece muy cómoda para ir en coche. "Cuando me estaba dando un jari de camino a la MET" ha escrito junto a la fotografía.

Percances aparte, Rosalía brilló como una de las más elegantes. El look estaba compuesto por un cuerpo inspirado en el esmoquin clásico, con una versión de lo más sexy sin tirantes, botones y un ligero efecto peplum del que nacía una larga cola tras la espalda que enfatizaba esa imagen sobria y majestuosa, (y sin olvidar el pequeño cinturón que afinaba aún más su cintura). Lo combinó con una falda lápiz de talle muy alto que rozaba los tobillos. Llevaba además un original tocado de rejilla.

La intérprete, cada vez más integrada en los circuitos sociales de Estados Unidos, se encontró con su ex Rauw Alejandro, con quien se dice que estuvo cenando días antes. No se les vio conversando durante la cita ni tampoco se han dado más pistas de si han decidido, como apuntan las especulaciones, darse una segunda oportunidad. En el sentido contrario, se ha dicho también que su estilismo, en color negro, era una manera de volver a reflejar la ruptura como hizo ya en la entrega de los Grammy Latinos en Sevilla el noviembre pasado.

No se vio en la fiesta al actor Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, con quien ha salido la intérprete los últimos seis meses. Rosalía compartió una de las fiestas posteriores con sus amigas, Kendall y Kylie Jenner, con quienes mantiene una cercana relación desde hace tiempo.