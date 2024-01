Jeremy Allen suma éxitos, mientras Rosalía podría dar el salto a Hollywood con Ana de Armas

Dos premios y el calendario solo marca 15 de enero. El 2024 parece ser sin duda el año del actor Jeremy Allen que, al Globo de Oro que recogió hace unos días como mejor actor de comedia, ha unido un nuevo galardón. Allen ha recogido el premio Critics’ Choice de nuevo por su trabajo en The Bear, serie que le está dando muchas satifacciones. La ficción está arrasando sin duda y coloca a Allen como favorito para otro de los importantes reconocimientos de la temporada, el SAG, que se entrega el próximo 24 de febrero. Además Jeremy ha causado furor con su reciente campaña publicitaria de ropa interior masculina para la firma Calvin Klein, que le ha convertido en un auténtico sex symbol. ¿Quién puede pedir más?

Él puede pues a esta etapa profesional inmejorable añade un momento personal igual. Su relación con Rosalía, que salió a la luz el pasado octubre, avanza, como se puede ver en las últimas imágenes en las que la pareja se besa en Los Ángeles. De hecho, en su aparición en los Critics’ Choice el broche que llevaba Jeremy en la solapa podría ser un guiño a la artista, una manera de llevarla con él esa noche. El mismo broche, una rosa con el tallo en plata, se pudo ver en el outfit de Rauw Alejandro en los Latin Grammy 2022, precisamente la primera cita en la que Rosalía posaba con su entonces novio. Curiosa coincidencia sin duda.

Lo cierto es que la cantidad de tiempo que pasa Rosalía en Los Ángeles tiene seguro mucho que ver con Allen, pero no sería él el único atractivo de Hollywood que la ha llevado allí. Según ha informado la cadena CNBC, la catalana estaría a punto de dar el salto al cine. Sí, sí, la gran pantalla la espera y no es de extrañar pues su carisma en escena es innegable. Después de un 2023 ajetreado en el que celebró el final de su gira Motomami y curó su corazón tras su ruptura con Rauw Alejandro, su agenda está despejada. No sería por tanto extraño que se embarcara en este nuevo proyecto en el que tendría una compañía de lujo.

Como se ha detallado, el proyecto con el que está negociando la artista cuenta con la participación de Ana de Armas, cuya carrera despegó en España y la está convirtiendo en una estrella en Estados Unidos. La cinta, que todavía no tiene título, está dirigida por Nicholas Ashe Bateman, que hizo The Wanting Mare. En ella Ana interpretaría a dos hermanas gemelas en una historia fantástica a la que parece que se unirá Viggo Mortensen. Aunque todavía no se han hecho oficiales los detalles, el rodaje comenzaría en los próximos meses.

Habrá que esperar así un tiempo para comprobar si Rosalía se embarca en esta nueva faceta de su carrera. No le es sin embargo ajeno ponerse frente a una cámara en un rodaje pues ya hizo un cameo en la cinta Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar en 2019, junto a la española Penélope Cruz (aparecía cantando A tu vera de Lola Flores con Penélope a la orilla del río mientras lavaba la ropa).