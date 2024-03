La emoción de Beatriz Espejel y Koke cuando su hijo mayor ha conocido a su hermanita recién nacida

"Creo que será uno de los momentos más increíbles de nuestras vidas, y eso que hemos vivido muchos...", decía Beatriz Espejel imaginando el instante en el que los dos hijos que tiene con Koke Resurrección se vieran por primera vez tras el nacimiento de la pequeña de la casa, para la que han elegido el nombre de Claudia. No se equivocaba, el momeno ha llegado y ha superado con creces todas sus expectativas. La visita que Leo (4) ha hecho este martes a su hermana pequeña en el hospital en el que llegó al mundo la pasada madrugada ha sido mágica. Así se refleja en las imágenes que el matrimonio ha compartido, fotos que marcan un antes y un después ya que son las primeras como familia de cuatro.

-Beatriz Espejel: ‘Los miedos cuando eres primeriza se convierten en sabiduría la segunda vez’

-No te pierdas la increíble ciudad con nieve que Beatriz Espejel y Koke han montado en su casa

"Aún no sabes la suerte que tienes de tener a Leo como hermano mayor", han asegurado el capitán del Atlético de Madrid y la fundadora de la International Academy of Languages junto a cuatro imágenes que captan la reacción de su primogénito al conocer a la recién nacida. El niño estaba muy emocionado de tener ya cerca a la que será su compañera de juegos y su mayor confidente. En brazos de su padre y sin dejar de sonreír, no dejaba de observar a la pequeña, a la que tocaba cuidadoso y agarraba su mano mientras Claudia descansaba cogida por su mamá.

Leo ha estado muy involucrado desde el principio de la dulce espera, que ha vivido con ilusión. De hecho se ha involucrado en la organización de la habitación de Claudia y ha estado recopilando juguetes y equipaciones del Atlético de Madrid y de la Selección española para dárselas a la niña. "Le habla a la tripa y le cuenta muchas cosas, nos contaba Beatriz, que define a Leo como un niño con una forma de ser increíble, "risueño y disfrutón que hace que todo este proceso sea mucho más especial si cabe".

-La conmovedora historia tras la última gran celebración de Beatriz Espejel

Claudia llegó al mundo a las 3:19 horas de la madrugada del 5 de marzo, poco después de acudir a una revisión. "¡Claudia, bienvenida! Llegaste a este mundo con un parto natural precioso donde la mamá fue una campeona y tú nos regalaste un momento único. Estamos completamente enamorados de ti, nuestra princesa", han dicho Koke (su nombre es Jorge) y Beatriz. La pareja también ha mostrado una imagen junto a la recién nacida y el equipo médico que los ha acompañado en estas últimas horas de felicidad plena.

En esta nueva etapa que ha comenzado para ellos, no dejan de recibir mensajes de familiares, amigos y compañeros. "Bienvenida a la familia", han indicado desde el Atlético de Madrid, club que acaba de sumar una nueva forofa; "Olé", ha exclamado Álvaro Morata, que no olvidará el cumpleaños de Claudia porque coincide con el de su esposa, Alice Campello; "Me muero de amor con esta estampa. Enhorabuena de todo corazón", ha señalado la influencer Verónica Díaz, quien tiene tres hijos con el escritor Javier Castillo. "Enhorabuena. Piscis, me encanta", ha comentado divertida Marta Carriedo. Maxi Iglesias, Omar Montes, Romarey Ventura, Mario Suárez y Rocío Camacho, entre otros, se han sumado a las felicitaciones.

-Beatriz Espejel y Koke, derroche de amor en una de sus últimas salidas en la recta final del embarazo

Más de una décad de amor que nació de una casualidad

El nacimiento de Claudia es uno de los momentos que marca la historia de amor del portero rojiblanco y la maestra de educación física e inglés. Se conocieron hace más de una década al veranear en la misma playa y tener amigos en común. El hecho de vivir en Madrid permitió que ese grupo hiciera planes también en la capital y las conversaciones entre Koke y Beatriz pasaron a ser diarias. Comenzó así un bonito noviazgo que acabó en boda en 2018, cuando se dieron el "sí, quiero" en la isla Valdecañas, donde también hicieron la víspera una fiesta de recepción para los invitados llegados a Cáceres desde diferentes puntos del mapa. Seis años después son una familia de cuatro a la que suman también a Romeo, su gato, al que todos en casa adoran.