Beatriz Espejel y Koke, derroche de amor en una de sus últimas salidas en la recta final del embarazo

Beatriz Espejel se encuentra en el tercer trimestre del embarazo de su segunda hija, en concreto la mujer del jugador del Atlético de Madrid está viviendo su semana 34 de gestación, por lo que el nuevo miembro de la familia llegará a casa el próximo mes de marzo. La pareja, que ya tiene un hijo de 4 años, Leo, esperan con ilusión la llegada de la bebé, de la que por el momento solo han desvelado que se llama Baby C. Mientras esperan el feliz y emocionante nacimiento de la pequeña, la pareja no ha dudado en mostrar su apoyo al nuevo restaurante que han inaugurado Álex González, Miguel Ángel Silvestre, y sus buenos amigos y compañeros de equipo los futbolistas Marcos Llorente y Antoine Griezmann junto al chef Paco Roncero, bajo el nombre de Rhudo, situado en pleno corazón de la milla de oro de Madrid. En su interior, Beatriz Espejel y Koke han protagonizado unas románticas imágenes mientras se divierten juntos. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

