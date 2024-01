Beatriz Espejel presume de curvas premamá en la recta final de su embarazo

Beatriz Espejel ya cuenta los días para dar la bienvenida a su segunda hija. La influencer, de 34 años, ha presumido de curvas premamá en la recta final de su embarazo acudiendo a la inauguración del restaurante Rhudo junto a su marido, el futbolista del Atlético de Madrid Koke Resurrección (32). Una cita en la que la maniquí ha optado por un favorecedor estilismo con el que ha enmarcado su abultada tripita. Un vestido lencero en tonos plateados que ha combinado con un collar de brillantes y zapatos de tacón bajo negros. En lo referido al pelo y el maquillaje, ha cedido todo el protagonismo a los labios con un llamativo color rojo y ha recogido su melena en un moño alto al que ha dado el toque desenfadado dejando los mechones delanteros sueltos.

Koke y Beatriz Espejel cumplen el sueño de su hijo Leo durante su cumpleaños: ¡Ser un superhéroe!

Al terminar la fiesta, la profesora en la International Academy of Languages ha dado algún detalle más de cómo está viviendo esta dulce espera que está a punto de llegar a su fin. “Todo bien, la verdad es que no estoy teniendo muchos antojos”, ha explicado a los micrófonos de Europa Press que la esperaban a la salida. Hay que recordar que será el próximo mes de marzo cuando el matrimonio dé la bienvenida a su niña, cuyo nombre todavía no han desvelado. Una pequeña que se convertirá en ‘la princesita de la casa’ y que ya tiene un fiel compañero de travesuras y juegos que la espera con los brazos abiertos, Leo, que con tan solo cuatro años se está preparando para ser un orgulloso hermano mayor.

Beatriz Espejel desvela cómo viven en casa el próximo nacimiento de su niña y el regalo que le hará su hijo Leo

Sin duda, las cosas no pueden ir mejor para Koke y Beatriz, que se dieron el ‘sí, quiero’ el 26 de mayo de 2018 en una romántica boda que tuvo lugar en la finca extremeña de Isla Valdecañas, tanto a nivel personal con la ampliación de su hogar, como a nivel profesional. El centrocampista es uno de los pilares imprescindibles del club colchonero, que ocupa la tercera posición en La Liga; mientras que la influencer forma parte del proyecto International Magic Sport Camp, un campamento de verano para que niños y adolescentes tengan contacto con deportistas olímpicos y de élite a través de clases, charlas y talleres.

Cumbre de estrellas en Rhudo

La inauguración de Rhudo ha sido toda una cumbre de estrellas que ha reunido a numerosos rostros conocidos del mundo del deporte y el entretenimiento. Y es que este local, situado en pleno corazón de la milla de oro de Madrid, tiene como socios a los actores Álex González y Miguel Ángel Silvestre; los jugadores de fútbol Marcos Llorente y Antoine Griezman; y el chef Paco Roncero. Cocina de estrella Michelín con un ambiente divertido y música de DJ.

¡Que empiece la fiesta! Miguel Ángel Silvestre inaugura su restaurante con el apoyo de su novia, Rebeca Toribio

Unos anfitriones de honor que han conseguido juntar en su alfombra roja a celebrities de lo más variopintas como la influencer Marta Carriedo, el mago Jorge Blas, la colaboradora televisiva Tamara Gorro, el presentador Carlos Sobera y su mujer Patricia, la modelo Carla Pereyra y la humorista Paz Padilla con su hija influencer Anna Ferrer. Una noche, que con toda seguridad, ha sido de lo más divertida.