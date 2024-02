La historia de amor de Matías Recalt (La sociedad de la nieve) y Malena Sánchez, a la que le dedicó el Goya

La película La sociedad de la nieve está siendo, sin duda alguna, uno de los grandes fenómenos de la temporada. El director Juan Antonio Bayona y todo su equipo no dejan de cosechar éxitos allá a donde van y en los Premios Goya volvieron a demostrarlo. Uno de los que causó furor fue Matías Recalt, que interpreta el personaje de Roberto Canessa. El argentino, de 22 años, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala al llevarse el Goya a mejor actor revelación y decicárselo a su padre, que falleció dos meses antes de empezar el rodaje de la película. Sin embargo, en su discurso también dedicó unas preciosas palabras a su novia, 'Male'.

Nada más escuchar su nombre, el actor se fundió en un abrazo con su chica y se dieron un romántico beso. Matías subió al escenario ante la ovación de todos los presentes y no pudo contener las lágrimas. "Es la primera vez que hago esto, así que estoy bastante nervioso... Quería agradecer a la Academia por este reconocimiento. Quería compartirlo con todos mis amigos de la montaña, con mis amigos del elenco, que creo que sin ellos no hubiese sido posible. Creo que cada plano de cada uno de ellos hace a mi personaje y hubo mucho corazón en esta película", comenzó diciendo.

"J. Bayona, gracias, no sé qué hago acá. Estoy flasheando, que diría un argentino. A todo el equipo y a toda la gente que hizo la sociedad de la nieve. Realmente fuimos muchísimos para hacer esto y dimos todo. A los sobrevivientes de los Andes, a los que no volvieron, a los familiares de los que no volvieron, por dejarnos contar su historia... Muchísimas gracias especialmente a Roberto Canessa por ser Roberto Canessa, un gran personaje para interpretar".

Mientras tanto, las cámara enfocaron al patio de butacas donde se encontraba una emocionada Malena Sánchez, a la que se le llenaron los ojos de lágrimas escuchando su discurso. "A mi mamá, a mi hermano, a mis tíos, a mi abuela, a mis amigos. A mi novia Male, te amo, gran compañera", fue su romántica declaración de amor ante los millones de espectadores que estaban siguiendo la gala en directo.

"Y especialmente a mi padre, que lo perdí antes de hacer esta película. Esto te lo digo papá, gracias. Por último, mandar un abrazo muy grande a mi país, Argentina, que está pasando un momento muy delicado y pedir que por favor no se manche la cultura. Muchas gracias y muchas veces, ¡vamos arriba!", concluyó eufórico.

Fue una noche inolvidable que Matías Recalt pudo disfrutar en compañía de Malena, la mujer con la que comparte su vida desde hace más de cinco años. Ella es una conocida actriz argentina que comenzó su carrera hace dos décadas y que ha trabajado en películas y series de televisión, además de obras de teatro.

Los actores, que se llevan diez años (él tiene 22 y ella 32), mantienen una consolidado romance, a pesar de que ahora se ha hecho viral un vídeo de hace tiempo en el que Sánchez aseguraba que era una "relación abierta". "Qué estupidez todo lo que te amo, Matías... aunque tengas el nombre más aburrido del mundo. Me hace feliz compartir la vida con vos, mucho muy. Te admiro y aprendo cada día. Aguante vos", publicó hace unos meses en su cuenta personal.

Tras el triunfo de su novio en los Goya, Malena quiso felicitarle públicamente compartiendo esta foto junto al mensaje: "De tu mano siempre. Sos el número uno. Te amo". Para la gran noche del cine español, la actriz lució un bonito vestido de color gris del diseñador uruguayo Tavo García. "Es un ser humano increíble, sensible, talentoso, creador de los vestidos más soñados que ví en mi vida. No sabía que me gustaban los vestidos hasta que te conocí a vos", ha confesado la actriz.

"De chica no dejaba que me pongan vestidos, los odiaba. Siempre prefería usar el short de boca y así fue toda mi infancia, vestida de 'varoncito', como se decía en las épocas previas al feminismo. Gracias Tavo. Tu trabajo me inspira". Y terminó diciendo: "El amor del amor de mi vida @matiasrecalt con quien nos acompañamos de una forma que me da orgullo y emoción. Y como decimos con Mati “que por favor no se manche la cultura".