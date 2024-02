Roberto Canessa y Gustavo Zerbino, los supervivientes de los Andes que se han reunido con los nominados al Oscar

Roberto Canessa y Gustavo Zerbino están viviendo un sueño gracias a La sociedad de la nieve, la película de J.A. Bayona que muestra la tragedia que vivieron hace más de 50 años en los Andes. Tras ver cómo su historia triunfaba en los Goya, estos dos supervivientes volaron desde Montevideo a Los Ángeles para asistir al tradicional almuerzo con los actores, actrices, directores y demás nominados a la 96 edición de los Oscar.

- Las historias de amor y desamor de los supervivientes de los Andes

Canessa, que fue quien atravesó la cordillera con Nando Parrado en busca de ayuda, viajó con su mujer Laura Surraco, y Zerbino, el encargado de guardar en una maleta las pertenencias de los fallecidos para entregárselas a sus familiares, lo hizo con su hija pequeña, Lupita. Una vez allí, los cuatro se reunieron con J.A. Bayona y Enzo Vogrincic, el actor uruguayo que interpreta a Numa Turcatti en el filme y a quien Canessa siempre le llama así, como aquel amigo que perdieron en la montaña tras dejarse la vida por intentar salvar al grupo.

"¡En el almuerzo de los nominados al Oscar! Con los cracks de J.A.Bayona, Enzo Vogrincic y Gustavo Zerbino. ¡Quién me ha visto y quién me ve!", publicó Canessa junto a esta foto en la que aparece con el escudo del Old Christians Club, el equipo de rugby uruguayo al que pertenecían cuando sufrieron el accidente aéreo, en la solapa de su chaqueta. "Siempre en mi corazón siempre", señaló en recuerdo a todos aquellos que el 13 de octubre de 1972 se subieron al vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya sin saber el infierno que el destino les tenía preparado.

Nada más pisar el hotel Berverly Hilton de Los Ángeles, Zerbino sacó su teléfono móvil para fotografiarse con sus ídolos. Posó con Emily Blunt, que opta al Oscar como mejor actriz de reparto gracias a su papel en Oppenheimer, película que parte como una de las grandes favoritas; con Martin Scorsese, que está nominado a mejor director por Los asesinos de la luna; con Billie Eilish, que está nominada a mejor canción original por su tema What Was I Made For?, de Barbie; con Mark Ruffalo, que podría llevarse el Oscar a mejor actor de reparto por Pobres criaturas; y con Emma Stone, nominada a mejor actriz protagonista por Pequeñas Criaturas. Además, protagonizó un divertido vídeo con su "amigo" Steven Spielberg.

Bayona, por su parte, también mantuvo un agradable encuentro con Spielberg, el productor de la película Maestro, nominada entre las mejores del año. "Recién aterrizado en Los Ángeles, en el luncheon de los nominados a los Oscar. Steven Spielberg ha sido uno de los primeros en felicitarme por los Goyas. ¡Qué bonito todo!", exclamó emocionado.

El equipo de La sociedad de la nieve opta a dos estatuillas, por mejor película internacional y al mejor maquillaje y peluquería. Además de J. A. Bayona, en la comida en el Beverly Hilton han estado los técnicos de maquillaje y prótesis David Martí y Montse Ribé, que ya lograron el Oscar en 2007 por El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, y la maquilladora Ana López-Puigcerver.