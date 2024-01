El drama personal al que tuvo que enfrentarse Matías Recalt en el rodaje de 'La sociedad de la nieve'

Matías Recalt, el joven actor argentino que interpreta a Roberto Canessa en La sociedad de la nieve, ha revelado el drama personal que vivió mientras rodaba la película de J.A. Bayona sobre el accidente aéreo de los Andes ocurrido el 13 de octubre de 1972. "Yo arranco la película con un duelo real: fallece mi padre en pleno proceso de casting. Entonces, para poder hacer la película, tuve, de alguna manera, que ponerme una especie de escudo de hierro", ha contado el intérprete durante un encuentro con el director del filme, el actor Enzo Vogrincic y Javier Bardem.

Sin embargo, pronto se dio cuenta de que tenía que ir desprendiéndose de esa coraza para abrazar al personaje de Canessa en su totalidad. "Cuando empezamos a filmar me encontré con que ese escudo que me había permitido viajar, claro, había muchas emociones. La bala entraba, pero rebotaba. Jota (como llama cariñosamente a Bayona) me decía: 'Ahora en esta escena se muere tal y tienes que llorar'. Y yo daba todo, pero había algo emocional que no me estaba pasando y que era más de acá", ha explicado mientras señalaba su cabeza. "Pero claro, a mí Canessa me dijo que él en la montaña nunca se quebró, nunca lloró...", ha añadido.

Según ha contado Matías, Canessa nunca se dejó llevar por sus pensamientos mientras estaba perdido en los Andes y eso le ayudó a mantenerse fuerte hasta el final. El actor, a pesar de estar totalmente roto de dolor por la pérdida de su padre, decidió seguir el ejemplo de Canessa para enfocarse al cien por cien en el rodaje.

En el momento del accidente, Canessa tenía 19 años, cursaba Medicina y sus conocimientos le permitieron atender a los heridos. Además, su vitalidad hizo que cruzara los Andes a pie con su compañero Nando para pedir ayuda. Tras ser rescatado, continuó adelante con sus estudios y se especializó en Cardiología. Curiosamente, el padre de Matías falleció de un infarto. "En pleno proceso hospitalario de mi papá, yo estaba haciendo a un médico que es cardiólogo. Entonces yo llamaba al hosptial y me decían: 'Si, a tu papa le vamos a hacer un cateterismo'. Y aprendía todo el tiempo cosas del corazón, de medicina, y claro, yo estaba haciendo un personaje que era médico y se lo decía a mí padre", ha relatado el joven actor, de tan solo 22 años.

Con su historia, Matías ha reflejado la gran conexión que finalmente sintió con Canessa. "Los personajes vienen a uno y ya hubo un momento en el que dije: 'Canessa, te voy a abrazar y vamos juntos'".

Tras el rodaje, Bayona le dio las gracias a Matías por el enorme esfuerzo personal que hizo durante el rodaje. "Este no era un proyecto fácil para alguien en una situación vulnerable. Sin embargo, Matías, quien comparte muchas cualidades con Roberto Canessa, el personaje real que interpreta, demostró una fortaleza admirable. Se armó de una coraza para no derrumbarse, resistiéndose cada vez que intentaba romper su escudo. Mientras más lo intentaba, él más se oponía. Con el tiempo, me di cuenta de que esta resistencia era muy característica del propio Canessa. Matías demostró un instinto brillante, pues consiguió ser fiel a su personaje a la vez que gestionaba sus emociones. Su interpretación fue pura magia. Siempre me acercaba para felicitarlo, diciéndole 'no puedes ser más Canessa'. Y se lo sigo repitiendo, porque Mati, aún no te acabas de creer lo feliz que estoy con su trabajo. Gracias, amigo, por subirte a esta montaña y cruzar los Andes con la determinación que mostraste. Como director, es un privilegio trabajar con un actor tan joven, valiente y talentoso como tú", le dijo.

Estas palabras emocionaron al intérprete. "Siempre agradecido de que me hayas invitado a cruzar la cordillera con ese grupo humano tan hermoso. Fue un enorme desafío del cual estoy muy contento de haberlo atravesado. El privilegio es mío. Gracias", le respondió.

Matías Recalt nunca había soñado con ser actor y ahora se ha convertido en la gran revelación argentina. Tras participar en la película Ciegos y la serie Apache: la vida de Carlos Tévez, comenzó a hacer casting para la superproducción de Bayona. El proceso de selección no fue fácil. Comenzó en plena pandemia y se alargó durante siete meses. En ese tiempo, el actor hizo varias pruebas por zoom y otras tantas de manera presencial hasta que fue seleccionado y pudo conocer personalmente a Canessa. Ahora es candidato al Goya a Mejor actor revelación por su papel, un premio que podría llevarse el próximo 10 de febrero en la gala que se celebrará en Valladolid.