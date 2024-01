¿Te gustó 'La sociedad de la nieve'? Descubre el documental en el que los 16 supervivientes narran su historia

Juan Antonio Bayona sigue cosechando éxitos con su último trabajo, La sociedad de la nieve. Este filme, que está disponible en Netflix, relata el accidente que sufrió el 13 de octubre de 1972 el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que debía llevar a un equipo de rugby de Montevideo a Chile y que nunca llegó a destino porque se estrelló en el corazón de los Andes. Tras 72 días atrapados en uno de los entornos más hostiles e inaccesibles del mundo, 16 de sus 45 pasajeros lograron un milagro que parecía imposible: sobrevivir. Su historia ha vuelto a calar en los corazones del gran público gracias a la cinta del director español, pero ¿sabías que también hay un documental? A continuación, todos los detalles.

Se trata de un proyecto del año 2008 llamado Náufragos en los Andes que está dirigido por el documentalista uruguayo Gonzalo Arijón, amigo de la infancia de algunos de los supervivientes. “Como cineasta, pero, sobre todo, como viejo amigo, sentía que debía hacer algo en profundidad con el grupo completo de supervivientes. Intentar captar la verdadera esencia de esta experiencia tan intensamente íntima y colectiva a la vez, tan intransferible como la práctica del canibalismo para la supervivencia”, relató sobre la motivación que lo impulsó a dar este paso.

Durante sus casi dos horas de duración, el espectador podrá ver como Roberto Canessa, Adolfo Strauch, Daniel Fernández Strauch, Eduardo Strauch, Carlitos Páez, Gustavo Zerbino, Antonio Vizintín, Roberto François, Moncho Sabella, Álvaro Mangino, Pancho Delgado, Rob Harley, Pedro Algora; José Luis Iniciarte ‘Coche’ y Javier Methon, estos dos últimos ya fallecidos, narran en primera persona esta sobrecogedora historia.

Echando la vista atrás estos 16 hombres dan detalles de este viaje, desde su feliz comienzo embarcando en el aeropuerto junto al resto de sus familiares y amigos hasta el momento de la caída, y, por supuesto, las frustraciones y esperanzas que invadieron su cuerpo y alma al ver pasar los días sin noticias de la civilización, pero siempre con ganas de seguir luchando por su vida. “Mi madre me había dicho, si pierdo un hijo nunca más me voy a recuperar en la vida. Y a mí me pareció que no le podía hacer esa traición. No le iba a fallar, el fracaso no iba a ser porque no hubiera dado hasta el último esfuerzo”, confiesa en este largometraje Roberto Canessa, que junto a Nando Parrado cruzó los parajes nevados para pedir ayuda.

Náufragos en los Andes fue un largometraje muy aclamado, tanto por la audiencia como por la crítica. Buena muestra de ello es que llegó a ganar prestigiosos galardones como el del Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam y el premio del Público del Festival de Málaga. En la actualidad, se puede ver gratis en la plataforma RTVE Play.

