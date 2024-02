Matías Recalt y Enzo Vogrincic protagonizan el otro 'selfie' viral de los Goya y derriten la alfombra roja

No hay ninguna duda de que La sociedad de la nieve ha sido la gran triunfadora de la 38º edición de los premios Goya. Sin embargo, la cinta de Juan Antonio Bayona no ha sido la única que ha arrasado al llevarse 12 galardones, sino que también lo han hecho dos de sus protagonistas: Matías Recalt (que se pone en la piel de Roberto Canessa) y Enzo Vogrincic (que interpreta a Numa Turcatti, narrador de la historia). Los actores, de 22 y 30 años respectivamente, han pisado con fuerza la alfombra roja, en este caso rosa fucsia, y han levantado pasiones entre sus fans incondicionales.

Muy sonrientes y espontáneos, ambos artistas han posado en una simpática fotografía que se ha publicado en los perfiles públicos de Netflix, plataforma de streaming en la que se puede ver La sociedad de la nieve. Una imagen que se ha hecho viral a los pocos minutos y ya acumula miles de ‘me gustas’ y comentarios positivos. Sin duda, con el permiso de Los Javis y Ana Belén con su icónico selfie con ‘los eternos nominados no premiados’, la instantánea más deseada por los espectadores de la gala.

Para la gran noche del cine español, Matías y Enzo han elegido dos estilismos muy sencillos, pero sumamente elegantes. El primero se ha decantado por un sobrio total look negro. Outfit que ha complementado con un curioso ‘talismán de la suerte’, un broche en forma de montaña, todo un guiño a la temática de la película, que colocó en la solapa de su chaqueta. El intérprete uruguayo, por su parte, ha apostado por un clásico infalible, un esmoquín a medida firmado por la marca Loewe.

Una cita llena de alegrías, porque Matías Recalt, nacido en Argentina, ha logrado alzarse con el ‘cabezón’ en la categoría de mejor actor revelación. Sin poder disimular su emoción, se ha subido al escenario para pronunciar un conmovedor discurso en el que ha recordado, entre otros seres queridos, a su padre, que falleció poco antes de comenzar a grabar el filme. De la misma manera, se ha mostrado muy agradecido con los 16 supervivientes y los familiares de los fallecidos en este trágico accidente por haber compartido esta experiencia única con el mundo entero.

En esta ocasión Enzo Vogrincic no estaba nominado a ningún premio, pero si fue el encargado de anunciar el nombre de la mejor película europea junto a Greta Fernández. El actor, muy amable con la prensa, ha confesado cómo se siente por todo el fenómeno fan que se ha generado en torno a su persona. “Soy una persona muy tranquila y es algo que no depende de mí, es de fuera, pero bueno”. Eso sí, no ha respondido a ninguna cuestión relacionada con su supuesta historia de amor con Aitana, con la que se le relaciona después de compartir un vuelo a París (Francia) a finales del pasado mes de enero.

La sociedad de la nieve pasa a la historia de los premios Goya

La sociedad de la nieve partía como una de las favoritas al estar nominada en 13 categorías. Al llevarse 12 de las estatuillas, entre las que destacan mejor película y mejor dirección, se ha coronado como la gran triunfadora de la noche y ha pasado a la historia como el tercer largo más premiado, tan solo por detrás de Mar Adentro (14) y ¡Ay, Carmela! (13). Su próxima gran cita es el 10 de marzo en los premios Oscar, donde optan a dos trofeos dorados en las categorías mejor maquillaje y peluquería y mejor película internacional.

