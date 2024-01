'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona, nominada a dos premios Oscar

Los premios Oscar tienen sabor español gracias a La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona. El director español sigue cosechando éxitos gracias a esta cinta, disponible en Netflix, que acaba de ser nominada a estos importantes galardones en dos categorías distintas: mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería.

¿Te gustó 'La sociedad de la nieve'? Descubre el documental en el que los 16 supervivientes narran su historia

La sociedad de la nieve relata el accidente que sufrió el 13 de octubre de 1972 el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que debía llevar a un equipo de rugby de Montevideo a Chile y que nunca llegó a su destino porque se estrelló en el corazón de los Andes. Tras 72 días atrapados en uno de los entornos más hostiles e inaccesibles del mundo, 16 de sus 45 pasajeros lograron un milagro que parecía imposible: sobrevivir.

¿Quién es el actor de ‘La sociedad de la nieve’ con el que se ha visto a Aitana en París?

Una historia humana que ha conquistado el corazón del público. Si bien es cierto que su recaudación en las taquillas de las salas de cine no llegó a ser muy abultada, su paso por Netflix está siendo un auténtico fenómeno posicionándose como una de las ficciones de habla no inglesa más vistas de la historia de la plataforma de streaming en tan solo 11 días.

'La Sociedad de la nieve' despierta el interés por los Andes

La crítica también ha caído rendida a sus encantos y La sociedad de la nieve ha sido reconocida con el Premio del Cine Europeo a los mejores efectos especiales y el Premio del Cine Europeo al mejor maquillaje. Además, ha estado nominada a los Globos de Oro, aunque en aquella cita no hubo suerte y se fueron a casa con las manos vacías. También competirá en los Goya, que se celebrarán el próximo 10 de febrero, donde parte como una de las favoritas con 13 nominaciones entre las que destaca mejor director, mejor película y mejor actor revelación a Matías Recalt. Igualmente, el 18 de febrero, irá a los BAFTA para intentar llevarse la distinción a mejor película de habla no inglesa.

Las ocho curiosidades que no conocías de ‘La sociedad de la nieve’

En los Oscar se enfrentará a duros rivales. En la categoría de mejor peluquería y maquillaje con Golda, Maestro, Poor Thing y Oppenheimer; y en mejor película internacional con Io Capitano, Perfect Days, The Teacher 's Lounge y The Zone of Interest. ¡La suerte está echada! Solo queda esperar a que la alfombra roja se extienda el 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles para conocer el nombre del flamante ganador.

Robot Dreams también compite por el Oscar

La sociedad de la nieve no es la única representante española en los Oscar 2024. Robot Dreams también aspira a llevarse la estatuilla en la categoría mejor película de animación. Este filme de Pablo Berger cuenta la historia de Dog, un perro de Nueva York, y su amigo Robot. Ambos emprenden juntos un viaje a la playa que se ve truncado cuando la máquina se queda oxidada y varada en la arena y el animal tiene que regresar solo a la gran ciudad.

Descubre quiénes son los supervivientes reales que aparecen con un 'cameo' en 'La Sociedad de la nieve'