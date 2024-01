Miguel Herrán se enteró en el Himalaya de que iba a ser padre

Protagoniza la serie Los Farad y ahora estrena la película Valle de sombras (el 12 de enero se podrá ver en cines). El momento profesional que atraviesa Miguel Herrán es sin duda más que dulce y en su caso va unido a uno personal igual de magnífico. El artista espera su primer hijo junto a Celia Pedraza, hermana de la actriz María Pedraza, una paternidad que le tiene feliz y de la que se enteró de una manera desde luego original, como ha contado durante la promoción de esta última película. En este caso el dicho de que un bebé viene con un pan debajo del brazo parece que se cumple. El actor supo que su novia estaba embarazada mientras estaba rodando en el Himalaya. "Fue una locura" aseguró a EFE.

Ella le acompañaba en esta zona de la India cuando se enteró de su estado. "Fue muy emocionante, pero también me dio miedo porque era un embarazo a cinco mil metros, nos dijeron que la niña podía morir de hipoxia, la madre estaba cansada y no se estaba alimentando bien porque la comida de la India no es a la que nosotros estamos acostumbrados" contó. Reconoció que fue una mezcla de sensaciones el saber que iba a ser padre. "Era un choque de sentimientos y de sensaciones muy, muy loco, muy bestia" dijo.

Ese día recuerda que tenía que rodar una escena muy dramática con Alexandra Masangkay, que encarna a una monja budista en la cinta. "Ella me estaba contando su pasado y yo, entre que la estaba escuchando y me acordaba de que iba a ser padre, claro, estaba todo el rato flipando, fue un momento muy bonito". Hace algunas semanas el artista reconocía en la revista Pronto el excelente momento en el que se encuentra. "Lo tengo todo: una pareja con la que estoy fenomenal, una casa que sentimos como un hogar, una economía estable y tiempo". Añadió además que está decidido a ajustar su agenda para no perderse ni un momento de los primeros meses de su niña, de la que no ha desvelado aún el nombre.

Herrán saltó a la fama en 2015 después de que Daniel Guzmán le fichara para protagonizar su debut como director, A cambio de nada, un papel le convirtió en ganador del Goya al mejor actor revelación. Luego apareció en series de gran éxito como Élite y La casa de papel, que le consolidó como uno de los rostros más conocidos del cine. En Valle de sombras, dirigida por Salvador Calvo, Herrán protagoniza a un montañero que acude con su pareja (Susana Abaitua) y el hijo de ella a hacer una ruta en una zona del Himalaya. Son atacados y solo sobrevive Quique, personaje interpretado por Miguel. Es rescatado por un nativo y trasladado a una aldea de la que no puede escapar.