Si te gusta el ‘thriller’ y el lujo, estas son las 5 razones por las que te enganchará esta serie

El 12 de diciembre tuvo lugar el estreno en Prime Video de la que, sin duda, una de las producciones más ambiciosas de la plataforma en nuestro país. Un thriller con tintes de acción que cuenta la historia de una familia, los Farad, dedicada, según ellos mismos aseguran, al comercio internacional de armas. Esto es, al tráfico de armas. La trama nos transportará a la Marbella de los años 80 de la mano de Oskar, un chico que sueña con montar un gimnasio y que, junto a Sara Farad, termina adentrándose en el fascinante mundo de la Costa del Sol, su jet set, sus excentricidades y su geopolítica. Una historia de 8 capítulos tan fascinante como oscura que promete mantenernos pegados a la pantalla. Por eso, para animaros a disfrutarla, aquí van nuestras razones para verla.

Marbella en su época dorada

En 1954 nació el Marbella Club Hotel, el corazón de la Marbella de leyenda. Pronto se convirtió en el ombligo de los años dorados de la ciudad. Gunilla von Bismarck y Luis Ortiz revolucionaron la noche, y el todoterreno Jaime de Mora y Aragón, hermano de la reina Fabiola de Bélgica, atrajo a los jeques árabes. El rey Fahd de Arabia Saudí pasaba largas temporadas en la zona. La lista de quienes saborearon aquella época se escribe con tinta de oro en una Marbella en la que ricos y famosos campaban a sus anchas, dejándose ver y sin temor a los paparazzis.

Es precisamente esta Marbella esplendorosa la que recupera Los Farad. La ficción dirigida por Mariano Barroso y protagonizada por Miguel Herrán, Susana Abaitua, Pedro Casablanc y Nora Navas, recrea con todo lujo de detalles cómo era el Puerto Banús de los años 80, lugar en el que se desarrollan las tramas. Esta es una razón poderosa para no perdérsela.

Engancha cosa mala

Los Farad es adictiva. Es posible que comiences la serie con la intención de ver un episodio, pero no podrás parar de verla a medida que avance la trama. Pero, ¿por qué engancha? En Los Farad, los conflictos principales se presentan rápido y sus respectivos giros no tardan en sucederse. La trama avanza a buen ritmo y no deja de sorprender en ningún momento. Además, a pesar de que hemos visto, leído y oído hablar sobre la época dorada de la Marbella de los años 80, Los Farad consigue que el enfoque no sea manido y lo trata desde la actualidad, dando como resultado una historia de cierto regusto nostálgico pero destinada a conectar con todo tipo de públicos y generaciones diferentes.

Es una serie de primera liga

Todavía hay mucha gente que ve las series españolas como productos menores (cada vez menos, afortunadamente), como si no estuviesen en la misma liga que las que producen en Estados Unidos y Reino Unido. Pero con Los Farad podemos quitarnos los complejos: juega en la liga de primera división y no tiene nada que envidiar a otras historias sobre sagas familiares. Uno de los valores de producción que hace que Los Farad esté en esa primera liga es su dirección. Mariano Barroso realiza un trabajo formidable que no tiene nada que envidiar al de los productos americanos. El elenco de la serie es otro de sus aciertos. Han conseguido crear personajes carismáticos, alejados de los estereotipos y con un complejo mundo interior del que queremos saber más y más a medida que la serie avanza.

El personaje de Oskar

Interpretado por Miguel Herrán, Oskar es un personaje del que es fácil enamorarse. Se trata de un inocente pero al mismo tiempo descarado joven de origen humilde que ve como pasa a formar parte de un universo inaccesible para un chico como él hasta ese momento. Es tierno, inteligente y posee un genuino sentido del humor que te hará soltar una carcajada más de una vez.

Está disponible en Prime Video

Los Farad es, probablemente, la serie más ambiciosa de la plataforma de streaming en España este año. Ya está disponible para que puedas disfrutar de la historia.