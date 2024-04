Protege lo que amas: cuando tu casa es el refugio seguro con el que siempre soñaste

Aunque parezca mentira, nuestra casa es el lugar donde pasamos más tiempo. Novecientos minutos al día, es decir, 15 horas, estamos los españoles de media en nuestra casa, según un estudio de la AMC. Pero no solo se reduce a una cuestión de tiempo. Un hogar es el custodio de nuestros sueños, bienes e ilusiones. A todos nos ha costado mucho esfuerzo llegar hasta donde estamos y llenar nuestra vida de todo lo que nos gusta y nos hace sentir acompañados. Desde esa cocina que es testigo de miles de charlas y reuniones familiares, hasta ese sofá que te brinda descanso al final del día, cuando llegas agotado de trabajar. También los cuadros y fotos, testimonios de infinidad de recuerdos que atesoras y, en definitiva, múltiples objetos personales que, más allá de su valor, son únicos para ti.

VER GALERÍA

Ver galería

Porque, aunque nos pasemos el año deseando que lleguen las vacaciones para poder escaparnos unos días, ‘como en casa, en ningún lado’, que suele decirse. Dicho esto resulta sencillo entender lo necesario que es proteger nuestros bienes y todo lo que hemos ido construyendo a lo largo de los años de cualquier imprevisto –la vida está llena de ellos– y, para ello, la elección de un buen seguro es clave. Allianz sabe muy bien de qué estamos hablando y por ello pone en valor el cuidado de las cosas importantes, porque cuando algo realmente importa la dimensión cambia.

Un seguro de hogar que se adapta a tus necesidades

Allianz te ofrece diferentes modalidades de contratación para que encuentres la opción que mejor se adapte a tus intereses y a las necesidades de tu vivienda. La Modalidad Básico+ Robo está pensada para las personas que buscan tranquilidad y protección frente a las necesidades más fundamentales del hogar, robo en el interior de la vivienda o daños por agua. La Modalidad Plus te cubre frente a robo dentro y fuera de la vivienda y rotura de tuberías, mientras que Modalidad Extra y Modalidad Todo Riesgo ofrecen coberturas más amplias y protección frente a filtraciones por paredes y fachada y daños estéticos.

VER GALERÍA

Ver galería

Además, la elección del seguro adecuado también dependerá del tipo de vivienda, por ejemplo, si se trata de un piso o de un chalet, si eres inquilino o propietario, si es tu vivienda habitual o secundaria, o bien si la destinas al alquiler o la tienes en venta. Pero que no te abrumen tantas opciones, porque Allianz te ofrece información y asesoramiento personalizado de la mano de sus expertos asesores, que te ayudarán a elegir las coberturas que mejor se adaptan a ti.

VER GALERÍA

Ver galería

Muchas personas no tienen claro qué cubre su seguro y no lo utilizan adecuadamente, perdiéndose así todas las posibilidades que ofrecen seguros de hogar como los de Allianz. Por ejemplo, no saben que te pueden enviar un profesional para instalarte una nueva mampara en el baño, prestarte ayuda en tu teletrabajo si algo no funciona bien e, incluso, asesoramiento en temas médicos y de salud general a través de su línea médica. Pero no solo eso, porque servicios como control de plagas, ayuda domiciliaria, asistencia para mascotas y plantas, asistencia en viaje, borrado y reputación digital, etc., son algunas de las cuestiones para las que Allianz se pone a tu disposición a través de la contratación de las modalidades Extra y Todo Riesgo.

Deberíamos de imaginar la compra de un seguro como algo fácil y sin complicaciones. Debemos pensar en el uso, en el tamaño, en que combine con nuestro estilo de vida, en que no debería de dejarnos tirados cuando más lo necesitamos… En definitiva, debería de ser capaz de conseguir que nuestro hogar fuese ese refugio en el que nada malo puede pasar.