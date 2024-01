Las tendencias de moda que nos está dejando OT 2023 y que arrasarán en la calle esta temporada

La Gala 8 fue, probablemente, una de las más potentes de OT 2023 con los porcentajes de votación, unas actuaciones de alto voltaje y unas nominaciones que dejaron a dos de los concursantes más queridos en la cuerda floja. “Queda menos de un mes para conocer al ganador”, reveló Chenoa al arrancar esta entrega, palabras que anunciaban lo intensa que se presentaba la velada. Tras la votación más ajustada hasta la fecha, Cris abandonó la Academia con un 52% de los votos frente a Bea, que se salvó con un 52,3%. Ruslana, Bea, Paul y Álvaro Mayo fueron los nuevos nominados, quedando los dos últimos en la cuerda floja. Emilia fue la artista encargada de la actuación invitada y Lucas fue proclamado nómada favorito. Si hablamos de moda, esta Gala deja tras de sí algunas tendencias que darán qué hablar esta temporada.



Y es que aunque todavía quede invierno por delante, no podemos evitar tener en mente las tendencias de primavera-verano 2024. ¿Qué prendas llevaremos los próximos meses? ¿Qué colores e inspiraciones serán nuestros nuevos favoritos? Lo cierto es que el mes de enero suele venir cargado de buenos propósitos, también en moda. Listas de objetivos a alcanzar y metas por cumplir entre los que, casi siempre, existe el deseo de conseguir llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y esa versión pasa necesariamente por revisar nuestro look y nuestro fondo de armario. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay que guardar, qué hay que tirar y qué es mejor olvidar?

La voz y el baile son la artillería pesada de los concursantes de Operación Triunfo, cuyas galas se emiten cada lunes a través de Prime Video, pero para que puedan llegar a ser verdaderos profesionales es imprescindible un vestuario que acompañe, de ahí que las galas se hayan convertido en una suerte de escaparate de tendencias en los que se pueden vislumbrar pistas de lo que llevaremos en la calle durante los próximos meses. De los pantalones efecto piel metalizada de Chenoa al vestido transparente de Violeta, recopilamos las tendencias de moda que nos está dejando OT 2023 y que marcarán la pauta en la calle.

Total look efecto piel

No hay lugar a dudas de que Chenoa es una de las grandes protagonistas de OT 2023. La artista conquista con su buen humor y con su cercanía, pero también con sus estilismos, que llaman la atención de los espectadores. En esta última gala, Chenoa nos enamoró con su total look metalizado de efecto piel. Un dos piezas de top palabra de honor y pantalón coordinado ideal para estilismos festivos, pero que también puede combinarse a diario con prendas de punto o cashmere que aligeren el look. Lo cierto es que las prendas efecto piel llevan ya algunas temporadas con nosotras pero, todo apunta, que seguiremos viéndolas la próxima primavera.

El athluxury

Olvídate del athleisure porque esta temporada es el athluxury la tendencia que escala posiciones. La fusión entre ropa de inspiración deportiva y prendas de vocación nocturna es una de las favoritas de Violeta, la última concursante en abandonar la Academia durante la gala de la semana pasada emitida por Prime Video, que no dudó en combinar un vestido de lentejuelas y escote palabra de honor con unos manguitos que emulan las mangas de una cazadora bomber, convirtiéndose así en uno de los estilismos más arriesgados de la gala siete.

Todo al rosa

El color rosa lleva siendo una apuesta cromática rotunda desde hace algunas temporadas. Con poder para desatar pasiones y odios a partes iguales, esta primavera se presenta dispuesto a derribar juicios, liberar mentes y arrojar optimismo. Lo veremos en faldas, vestidos, jerséis y accesorios, como toque de color o en forma de total look, tal y como lo llevaron sobre el escenario Bea y Naiara.

Falda sobre pantalón

Decididamente vanguardista, la combinación de falda y pantalón es una de las tendencias más arriesgadas vistas sobre el escenario esta edición. Con reminiscencias de los años 2000, este combo funciona tanto en el armario masculino como en el femenino y se adapta a los más diversos estilos, desde las versiones más street hasta las interpretaciones más sofisticadas.

Corsés

Entallar la figura a través de prendas como el corsé es un ejercicio de moda omnipresente esta temporada, según hemos visto en los looks de las concursantes durante las galas emitidas los lunes a través d Prime Video. Ya sea de piel, de tela y hasta vinilo, esta pieza antaño relacionada con la opresión y ahora con el empoderamiento, vuelve a ser una obsesión para las firmas de moda más célebres. Combínalo con pantalones de cintura alta si quieres una apuesta segura, con tus vaqueros favoritos o incluso sobre camisas y camisetas para marcar la diferencia.

Sastre renovado

Más allá de las modas y tendencias, el traje sigue siendo el uniforme por excelencia, eso sí, el traje que veremos este año se inspira en el streetwear, es holgado, casi con hechura de chándal, y se lleva como si fuera ropa casual. Coordinado con un jersey de cuello alto en un tono inesperado, como Cris.

Escotes off the shoulders

Los escotes off the shoulders, es decir, lo que dejan los hombros al descubierto, funcionan desde que figuras como Brigitte Bardot los popularizase, allá por los años 50. Son favorecedores, ideales tanto para el día a día como para ocasiones especiales, y funcionan tanto en tops con tus vaqueros favoritos como en vestidos.