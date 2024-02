Conmoción por el incendio de dos edificios de viviendas en Valencia: 4 muertos y unos 15 desaparecidos

El trágico incendio de dos edificios de viviendas en Valencia se ha saldado con la muerte de cuatro personas y unas 15 que todavía siguen sin ser localizadas por sus familias, una cifra que según la alcaldesa de la ciudad María José Catalá, se está revisando. Además hay más de 10 personas, entre ellas siete bomberos, que han resultado heridas de diversa consideración aunque su vida no correría peligro. En apenas media hora el incendio se extendió por los inmuebles, situados en el barrio del Campanar de la capital, un complejo de viviendas construido a principios de los años 2000 y que tiene 138 viviendas. Las llamas recorrieron toda la fachada con tanta violencia que provocaron que algunas partes de los edificios fueran despedidas a varios metros.

Se vivieron momentos de muchísma tensión y angustia mientras los más de 400 ocupantes de los inmuebles eran desalojados y los bomberos trataban de controlar el fuego. Las personas afectadas que lo han solicitado están reubicadas en hoteles de la ciudad mientras se multiplican las muestras de solidaridad de los vecinos de la zona. Algunos de los ocupantes de los edificios vecinos también tuvieron que ser realojados por precaución. Dado que todavía no se puede acceder al inmueble (no se ha enfriado por las altas temperaturas que llegó a alcanzar), no se conocen las causas de lo sucedido ni el número real de víctimas.

Se siguen investigando las causas de lo ocurrido. Podría haber sido un fallo eléctrico, es una de las hipótesis, el que originó el fuego. El viento unido a los materiales que recubren la fachada, que están siendo examinados pues al parecer había polurietano, material que es muy inflamable, parece que hicieron de conductores para que el incendio se propagara muy rápidamente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se trasladará hasta Valencia en la mañana de este viernes para conocer de primera mano los detalles de una tragedia que ha conmocionado al país.

Muestras de dolor desde diversos ámbitos

Desde diversos sectores se suceden las muestras de dolor y apoyo a quienes han perdido todo en esta devastadora tragedia, una de las más graves que ha azotado la ciudad de Valencia. Numerosas personalidades polítcias y también representantes del mundo de la comunicación y la cultura se han solidarizado con la situación de los afectados. La Casa Real mostraba su apoyo en un mensaje en sus perfiles sociales: "Siguiendo con preocupación la evolución del incendio de 2 edificios en Valencia. Máximo apoyo a los servicios de emergencias que trabajan para extinguir el fuego, los mejores deseos de recuperación a los heridos y que no haya más víctimas. Nuestro corazón está con los valencianos". El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, escribió: "Consternado por las primeras informaciones que nos están llegando del incendio en Campanar. Seguimos las actualizaciones con mucha preocupación". La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, señaló: "Muy pendientes de la evolución del incendio de Campanar. Rogamos, por favor, a vecinos de otras zonas de la ciudad que no se acerquen a las inmediaciones del incendio para facilitar el trabajo de los equipos de emergencias movilizados".

En sus respectivos programas de televisión TardeAR y El Hormiguero, Ana Rosa Quintana y Pablo Motos se refirieron a la tragedia sucedida en Valencia. Ana Rosa no podía evitar las lágrimas al ver las terribles imágenes que llegaban desde la zona. "El bombero ha dicho que les iba a salvar y les ha salvado. Es de las cosas más emocionantes que he vivido en toda mi trayectoria profesional; ver a esas dos personas atrapadas en el edificio y ver cómo las han salvado. Esto nunca lo voy a olvidar" dijo la presentadora emocionada tras haber visto el rescate de dos supervivientes. Pablo Motos también se refería a lo ocurrido con una importante reflexión. "Este tipo de cosas subrayan una vez más que la vida te cambia en un segundo. Lo hemos visto, es una cosa que pasa en la tele, pero a ellos les ha pasado de verdad. Somos todos muy frágiles, hay que celebrar cada segundo de nuestra existencia y querernos más. Así es que humildemente esta noche vamos a celebrar la vida".