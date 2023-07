Celia Pedraza presume de embarazo en bikini durante las vacaciones con su chico, Miguel Herrán

Loading the player...

"Celia me ha hecho el mayor regalo de mi vida.. vamos a ser padres. Todavía no sabemos nada, solo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar". Con estas palabras anunció Miguel Herrán el pasado 6 de junio el embarazo de su chica, Celia Pedraza. La pareja está viviendo este emocionante verano con mucha discreción, aunque no quieren ocultar su felicidad. Celia, quien ha estado disfrutando de unos días en Ibiza con su hermana, la actriz María Pedraza, ha compartido también algunas imágenes de las vacaciones con su chico, entre ellas, una foto en la que ya presume de tripita. "Qué bonito todo", ha comentado María al ver el álbum que su hermana ha publicado. Dale al play y no te lo pierdas.

