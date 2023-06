Miguel Herrán espera su primer hijo con Celia, hermana de María Pedraza

El pasado mes de marzo se convertían en la pareja sorpresa y ahora, algo más de dos meses después, Miguel Herrán y Celia Pedraza han anunciado la noticia más importante de sus vidas: van a ser padres. El popular actor de La Casa de Papel y la hermana de su compañera de profesión María Pedraza han dado un paso más en su relación y han dedidido formar una bonita familia juntos. Visiblemente entusiasmado y con un carrusel de imágenes que demuestran el dulce capítulo vital que atraviesan juntos, el intérprete de Fuengirola ha dado la buena nueva en su perfil social, en el que suma cerca de 13 millones de admiradores.

Junto a las encantadoras instantáneas en las que se aprecia la sintonía y la química que comparten, Miguel ha escrito un texto cargado de sentimiento: "Bueno... Poco más puedo decir. Las imágenes hablan por sí solas... Esta es mi familia. Y es lo que más quiero en este mundo. Celia Pedraza me ha hecho el mayor regalo de mi vida. ¡Vamos a ser padres!". Un anuncio tan fantástico como sorprendente e inesperado, pues hace tan solo unos meses que ambos hicieron su primera aparición pública, oficializando su romance. Tal y como ha revelado el malagueño, de 27 años, hasta la fecha no tienen información más allá de que "de momento todo está perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar".

Por su parte, la futura mamá, tres años mayor que Miguel y con un perfil marcadamente hermético y discreto de cara a los focos, ha compartido con su comunidad virtual el post de su pareja, cuya primera fotografía es una ecografía, y ha redactado una única palabra que define a la perfección cómo se siente: "Felicidad". Junto a ella, ha agregado el emoticono de un corazón rojo y el de un pollito saliendo del cascarón.

Las reacciones a la bonita noticia no se han hecho esperar y la publicación del actor se ha plagado de cientos de comentarios que celebran la nueva vida que crece en el vientre de Celia. Conocidos rostros del panorama social han respondido con emoción, como María Pedraza, que se convertirá en tía a los 27 años, Paula Echevarría, Nadia de Santiago, Pol Monen o Manel Fuentes. Además, algunos compañeros de la aclamada serie basada en la banda organizada que busca cometer el atraco del siglo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre también han vivido con emoción este momento; es el caso de Esther Acebo o Jaime Lorente, que ha escrito un revelador "qué maravilla".

La historia de amor del ganador de un Goya y Celia ha estado rodeada de especulaciones. Fue durante el Gran Premio de MotoGP de Portugal, celebrado a finales del pasado mes de marzo, cuando ella hizo pública una fotografía en la que aparecía fundiéndose en un cariñoso abrazo con el actor. Una imagen que disipó de forma definitiva los rumores que existían desde unas semanas antes, cuando ambos fueron captados juntos en el aeropuerto.

Ahora, la feliz pareja celebra que en unos meses su amor se multiplicará, una faceta en la que, con toda seguridad, el intérprete de Élite se volcará al máximo, pues además vivió una infancia marcada por la ausencia de una figura paterna. "Madre, prometo cuidarte como te mereces, como tú me has cuidado a mí y como nunca nos ha cuidado padre", dijo hace dos años: "Mi padre jamás estuvo. No sé ni cómo es físicamente, solo tengo el recuerdo de un bofetón, un zumo de tomate, un reloj y este quad", indicó, al tiempo que subrayó que no le guarda rencor, pues "no se puede odiar a un desconocido".