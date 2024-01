¡Ya son papás! Miguel Herrán y Celia Pedraza dan la bienvenida a su primer hijo

El 2024 no ha podido empezar mejor para Miguel Herrán (27) y Celia Pedraza (30) que han dado la bienvenida al mundo a su primer hijo comenzando así un nuevo y precioso capítulo de su vida. Ha sido el propio popular actor de La Casa de Papel el encargado de anunciar la feliz noticia con una preciosa fotografía junto a la hermana de su compañera de profesión María Pedraza y su recién nacido: "¡Os quiero!", ha escito el intérprete de Fuengirola en su perfil social, en el que suma cerca de 13 millones de admiradores.

En la encantadora instantánea, la pareja aparece visiblemente entusiasmanda, sonriente y ataviados con mascarillas y las batas de quirófano. Junto a ellos y en brazos de su mamá, el pequeño recién nacido con un gorrito con dibujos de osos en tonos beige. Miguel Hernán y Celia no pueden ocultar su felicidad en este momento tan importante de su vida y su relación en el que se han convertido en papás primerizos y han hecho tía a la actriz María Pedraza.

Miguel Herrán se enteró en el Himalaya de que iba a ser padre

Fue el pasado mes de junio cuando el protagonista de La casa de papel anunciaba la dichosa noticia del embarazo de Celia: "Bueno... Poco más puedo decir. Las imágenes hablan por sí solas... Esta es mi familia. Y es lo que más quiero en este mundo. Celia Pedraza me ha hecho el mayor regalo de mi vida. ¡Vamos a ser padres!". Un anuncio tan fantástico como inesperado que sorprendió a todos sus seguidores, ya que tan solo unos meses antes ambos hicieron su primera aparición pública, oficializando su romance.

Todo sobre Miguel Herrán: del grave problema de salud durante el rodaje de 'Modelo 77' a su película soñada

Por su parte, la recién estrenada mamá, tres años mayor que Miguel y con un perfil marcadamente hermético y discreto de cara a los focos, compartió con su comunidad virtual el post de su pareja, cuya primera fotografía era una ecografía, y redactó una única palabra que define a la perfección cómo se sentía: "Felicidad". Ahora esta alegría es mayor tras dar a luz a su hijo y formar una preciosa familia con el intérprete y ganador de un Goya.

Miguel Herrán, que saltó a la fama en 2015 después de que Daniel Guzmán le fichara para protagonizar su debut como director, A cambio de nada, un papel le convirtió en ganador del Goya al mejor actor revelación, está viviendo un instante muy dulce de su vida personal. A esta felicidad hay que sumarle el buen momento a nivel profesional del que está disfrutando, de hecho, cabe recordar que tal y como él mismo contó, se esteró de que su novia estaba embarazada mientras estaba rodando en el Himalaya. "Fue una locura" aseguró a EFE.

Celia Pedraza luce tripita de embarazada del hijo que espera con Miguel Herrán

Ella le acompañaba en esta zona de la India cuando se enteró de su estado. "Fue muy emocionante, pero también me dio miedo porque era un embarazo a cinco mil metros, nos dijeron que la niña podía morir de hipoxia, la madre estaba cansada y no se estaba alimentando bien porque la comida de la India no es a la que nosotros estamos acostumbrados" contó. Reconoció que fue una mezcla de sensaciones el saber que iba a ser padre. "Era un choque de sentimientos y de sensaciones muy, muy loco, muy bestia" dijo. A pesar de las dificultades y la complicada situación que vivieron, después de nueve meses de espera ya tienen a su hijo en brazos.

Su historia de amor

La historia de amor del ganador de un Goya y Celia ha estado rodeada de especulaciones. Fue durante el Gran Premio de MotoGP de Portugal, celebrado a finales del pasado mes de marzo de 2023, cuando ella hizo pública una fotografía en la que aparecía fundiéndose en un cariñoso abrazo con el actor. Una imagen que disipó de forma definitiva los rumores que existían desde unas semanas antes, cuando ambos fueron captados juntos en el aeropuerto. Meses después salió a la luz su relación y ahora la feliz pareja celebra su amor con el nacimiento de su bebé.

María Pedraza, muy afectada en el entierro de su padre