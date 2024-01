Miguel Herrán publica las primeras fotos de su hija, ¡y es preciosa!

El nuevo año no podría haber empezado mejor para Miguel Herrán. Al gran momento que está viviendo en su carrera profesional se une el mejor regalo que podría haber recibido, su hija María. El pasado 12 de enero, el actor malagueño, de 27 años, anunció que se había convertido en padre por primera vez junto a su novia Celia, hermana de la también actriz María Pedraza, y esta semana ha compartido orgulloso las primeras fotos de su niña.

Su mayor alegría

Las imágenes no pueden ser más entrañables y en ellas vemos a la pequeña María vestida con dos bodies muy calentitos, uno de color blanco y otro rosa. El protagonista de Los Farad y Valle de sombras ha presentado oficialmente a su hija en el mundo virtual compartiendo una foto en la que sale preciosa, envuelta en una mantita de punto de color salmón y con los ojos muy abiertos.

Miguel ha acompañado su post de un corazón rojo con el que demuestra que está loco de amor con su niña. Por su parte, Celia Pedraza ha publicado en su cuenta personal otra imagen de su hija plácidamente dormida sobre el lomo de su mascota, mientras su padre agarra su manita.

Recién estrenados papás

María es la mayor prueba del amor de Miguel Herrán y Celia Pedraza. Los rumores de que estaban juntos comenzaron en marzo del año pasado, cuando fueron vistos muy cariñosos en el Gran Premio de Moto GP de Portugal. Desde entonces, han ido afianzando poco a poco su relación hasta que se enteraron de que iban a ser padres.

Precisamente el actor de series de éxito como Élite y La casa de papel, contó recientemente a la agencia EFE cómo fue ese momento: "Fue muy emocionante, pero también me dio miedo porque era un embarazo a cinco mil metros, nos dijeron que la niña podía morir de hipoxia. La madre estaba cansada y no se estaba alimentando bien, porque la comida de la India no es a la que nosotros estamos acostumbrados".

Miguel confesó que al saber que iba a tener un bebé sintió "un choque de sentimientos y de sensaciones". "Muy, muy loco, muy bestia", aseguró. Sobre el gran momento que está viviendo, dijo a la revista Pronto: "Lo tengo todo: una pareja con la que estoy fenomenal, una casa que sentimos como un hogar, una economía estable y tiempo".

El homenaje a su hermana

La pareja decidió ponerle el nombre de María a su hija por un motivo muy especial y es que se llama como su tía materna. "Es lo más grande que te puede pasar, lo más grande", ha dicho la actriz María Pedraza a Europa Press esta misma semana. "Para mi hermana yo soy, por así decirlo, su mitad. Para mí ella también lo es, y es un honor que mi hermana le haya puesto a su hija mi nombre. Es algo precioso", aseguró visiblemente emocionada.

La actriz de El Correo y Toy Boy está en una nube con el nacimiento de su sobrina y se deshace en piropos hacia ella: "Es un bombón. Estoy deseando ir a verla, achucharla y comérmela a besos". María reconoció que el año pasado había sido "complicado" pero que este año iba "viendo un poco la luz". Al final la vida te trae otra vida, que es esta pequeña, que es María. Estoy muy contenta, la verdad. Da mucho amor".