La hermana de María Pedraza y el actor Miguel Herrán, ¿nueva pareja sorpresa?

Loading the player...

Mientras que se desconoce si María Pedraza está o no soltera, tras los rumores de ruptura con Ález González, su hermana, Celia, podría estar en una situación muy diferente, felizmente enamorada de otro actor. Ella misma ha compartido una fotografía, tomada en el Gran Premio de MotoGP de Portugal, en la que aparece abrazando cariñosamente al intérprete Miguel Herrán, por lo que no es de extrañar que se hayan desatado las especulaciones. En realidad, los rumores comenzaron hace un par de meses, cuando Celia y Miguel fueron captados juntos en el aeropuerto. La fotografía que ahora ha compartido la hermana de la actriz no ha hecho más que dispararlos. Dale al play y no te lo pierdas.

-El cariñoso encuentro de María Pedraza y Marc Márquez, a los que se les relacionó en 2021

-Así es Celia, la hermana de María Pedraza de la que la actriz no se separa