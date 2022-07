Así es Celia, la hermana de María Pedraza de la que la actriz no se separa Es funcionara y la mejor compañera en las aventuras de la intérprete

Seguro que si sigues a María Pedraza ya conoces o hasta visto alguna vez a Celia, la hermana mayor de la actriz. Siempre están juntas y a pesar de que se llevan algunos años, como se parecen una barbaridad podrían ser gemelas. Ellas se definen precisamente como "superhermanas" a pesar de que no siempre han tenido la buena relación de la que disfrutan ahora, que se van juntas de vacaciones y pasan la mayor parte de su tiempo libre en planes conjuntos. Celia es funcionaria pero ya tiene 44.000 seguidores en Instagram que no dejan de crecer y las marcas se han empezado a fijar en ella, sobre todo porque también recibe parte de la atención de los 12 millones que tiene la intérprete de Élite.

Celia tiene 30 años y estudió Derecho, aunque no la terminó e hizo una oposición para ser funcionaria y le encanta su trabajo, aseguraba en Vanity Fair a principios de año. Se lleva cuatro años con María y han encontrado sus cosas en común ya en la adultez, a pesar de que viven en dos mundos muy diferentes. No tiene ninguna intención de seguir los pasos de su hermana, pero no descarta la posibilidad de dedicarse al mundo de la moda si surgiera la oportunidad. Y a pesar de las dificultades de agenda de la actriz, que actualmente está esperando el estreno de su película Awareness (dirigida por Daniel Benmayor y con Óscar Jaenada en el reparto), siempre encuentran ratos para llevar a cabo sus planes favoritos. Pasear, salir a cenar o ver algún filme o serie juntas forma parte de sus rutinas cuando tienen tiempo. "Mi alma gemela"; dice la intérprete en una de sus últimas publicaciones con su hermana mayor.

En junio, María y Celia estuvieron en una escapada de Ibiza y la actriz presumía orgullosa de su hermana, que es también su mejor fotógrafa (cuando no es Álex González quien está detrás del objetivo). En su hermana mayor, la intérprete tiene una crítica exigente y también un apoyo incondicional, que asegura que siempre supo que la actriz de Toy Boy triunfaría. Celia tiene un estilo marcado muy similar al de la actriz, sigue las tendencias pero apuesta por combinaciones de éxito asegurado como unos clásicos vaqueros con camisetas lisas que potencien sus curvas.

Otra cosa que las hermanas tienen en común es un espectacular tipazo. Mientras María Pedraza ha practicado ballet toda su vida y continúa bailando siempre que tiene oportunidad, Celia prefiere hacer entrenamientos funcionales de lo más exigentes con Sergi Thompson. El entrenador personal comparte de manera puntual algunos de los ejercicios que hace la funcionaria, que pasa por sentadillas y levantamientos de pesas a un nivel bastante alto, pero ella lo disfruta mucho.