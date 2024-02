Las tiernas imágenes del paseo de Miguel Herrán y Celia Pedraza con su recién nacida

Tiene apenas un mes de vida y ya es la reina de la casa. La hija de Miguel Herrán, 27 años, y Celia Pedraza, 30 años, llegó como el mejor regalo de Año Nuevo para ambos, que disfrutan encantados de los primeros meses de vida de su bebé. De hecho no hay más que ver la sonrisa de la pareja para darse cuenta del momento tan dulce que atraviesa. En las imágenes que acompañan a estas líneas, tomadas hace unos días, se puede ver a Miguel y Celia, con un estilo desenfadado e informal, paseando a María, así se llama, que iba tranquilamente en el cochecito. Se pudo comprobar entonces lo pendiente que está Miguel de la mamá y la niña, pues ayudó a Celia a cerrar el carrito cuando ya terminó el paseo.

Miguel Herrán publica las primeras fotos de su hija, ¡y es preciosa!

A mediados del pasado mes Miguel compartía las primeras imágenes de su hija, que nació el 12 de enero, casi un año después de que se conociera la relación de sus padres, y es preciosa. El protagonista de Los Farad y Valle de sombras mostraba a la niña envuelta en una mantita de punto de color salmón y con los ojos muy abiertos. Miguel acompañaba el post de un corazón rojo con el que demuestra que está loco de amor con su niña. Celia publicaba también otra imagen de su hija plácidamente dormida sobre el lomo de su mascota, mientras su padre agarra su manita.

La hermana de la actriz María Pedraza ha tenido unos meses de emociones encontradas pues, a la alegría por el nacimiento de su primera hija, se unió la tristeza tras perder a su abuelo y a su padre. "Lo de mi padre ha sido algo durísimo y para mí muy difícil de superar, aunque creo que al final aprendes a vivir con ello. Tengo un doble sentimiento: he celebrado la llegada de un nuevo ser y a la vez me he despedido de otro muy importante, pero me quedo con que mi padre se fue sabiendo que iba a ser abuelo. Fue a la primera persona que se lo conté" declaró a Vanity Fair. Comenta en la misma entrevista que la maternidad es un cúmulo de emociones.

El nombre es en honor a su tía María

Contaba Miguel poco antes de que naciera su hija cómo se habían enterado de que iban a ser padres: lo supieron mientras Miguel filmaba la cinta Valle de sombras en el Himalaya (Celia le acompañó). "Fue una locura. Fue muy emocionante, pero también me dio miedo porque era un embarazo a cinco mil metros, nos dijeron que la niña podía morir de hipoxia, la madre estaba cansada y no se estaba alimentando bien porque la comida de la India no es a la que nosotros estamos acostumbrados" explicó el intérprete. Reconoció que la paternidad es un "choque de sentimientos".

Esta es la primera sobrina para la actriz María Pedraza, que está muy unida a su hermana y que hizo de celestina (el actor y ella coincidieron en La casa de papel y Élite), como contó la propia Celia. De hecho el bebé lleva el nombre de su tía, que está como loca con ella. "Es lo más grande que te puede pasar, un bombón. Estoy deseando verla de nuevo. He estado fuera, ahora aquí, estoy deseando ir para achucharla" comentó hace unos días. Dijo además que es "un honor que lleve su nombre".