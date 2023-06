Conoce a Celia Pedraza, que espera su primer hijo con el actor Miguel Herrán

Loading the player...

Miguel Herrán y Celia Pedraza han sorprendido anunciando que van a ser padres. Su relación llevaba meses rumoreándose y en marzo compartieron su primera foto juntos. Ahora, han gritado su amor a los cuatro vientos y a lo grande, revelando el embarazo con la imagen de una ecografía. "Esta es mi familia. Y es lo que más quiero en este mundo. Celia me ha hecho el mayor regalo de mi vida... vamos a ser padres. Todavía no sabemos nada, solo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar", ha comentado el actor, quien ha compartido también algunas instantáneas junto a su chica. Pero ¿quién es Celia, la hermana de María Pedraza que ha conquistado al intérpretre de La Casa de Papel? Dale al play y no te lo pierdas.

-Miguel Herrán espera su primer hijo con Celia, hermana de María Pedraza