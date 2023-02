Miguel Herrán recupera sus impactantes músculos tras perder más de 12 kilos por exigencias del guion

La gran interpretación de Miguel Herrán en la película Modelo 77, de Alberto Iglesias, ha sido reconocida con su nominación a mejor actor protagonista en la pasada gala de los Premios Feroz y también en la ceremonia de los Goya. El malagueño, de 26 años, recuerda el rodaje como un auténtico calvario, pues tuvo que bajar drásticamente su volumen muscular para dar vida a Manuel, un contable que ingresa en la mítica cárcel de Barcelona acusado de desfalco. En cuatro semanas perdió 12 kilos y para conseguirlo se sometió a un método muy poco saludable.

"Hacía cuatro horas al día de cardio. Dos por la mañana. Me levantaba a las cinco y luego hacía dos por la noche, al salir, de nueve a once", recordó en El Hormiguero. Un esfuerzo que realizaba "sin a penas comer". "A lo mejor para desayunar comía una lonchita de pavo o dos, luego para comer un gazpacho y media pechuga de pollo y para cenar, literalmente, tres o cuatro pistachos y una lata de atún al natural. Más 50 cafés. Sin comida, pues ya me dirás cómo tiras para arriba", añadió. Esto provocó que estuviera "muy irascible". "Las dos primeras semanas me saludabas y te pegaba un mordisco", bromeó.

La salud del actor se fue debilitando con el paso de los días y quiso abandonar el rodaje. "Aquello derivó en episodios de depresión brutales que me llevaron a pedir al director que cogiera a otro", confesó en una entrevista concedida a Esquire. "Llegué a detener hasta cinco veces la grabación de una secuencia para vomitar bilis a escondidas de todo el equipo. El director me descubrió, paró el rodaje, fuimos al médico y en el hospital me dijeron: 'Miguel, los ácidos se están comiendo las paredes de tu propio estómago, te estás generando una úlcera, te puedes llegar a morir. ¡Tienes que comer!'".

Pese a ello, Miguel no puede estar más orgulloso de su trabajo y ahora vuelve a lucir sus característicos músculos. En esta imagen le vemos presumiendo de espalda y brazos mientras hace pesas. Sus seguidores no han pasado por alto su cambio físico. Otros, en cambio, se han fijado en las pinzas con las que sujeta su pelo rizado. Pero todos se preguntan si el actor se está preparando para un nuevo papel.

El intérprete no se pronunciado al respecto. Tan solo ha compartido varios vídeos llegando a Leh, una ciudad en el Himalaya al norte de India. Miguel Herrán, que ganó el Goya a mejor actor revelación en 2016 por la película A cambio de nada, se hizo mundialmente conocido por dar vida a Río en La casa de papel. Además, ha sido elegido para protagonizar Los Farad, una serie de ocho capítulos que prepara Amazon Prime Video. Esta ficción introducirá a la audiencia en un núcleo familiar inmerso en el tráfico de armas, el lujo marbellí de los 80, la ambición del poder y las relaciones internacionales durante la guerra fría, según adelantó María José Rodríguez, Head of Spanish Amazon Originals, Amazon Studios.

