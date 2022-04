Miguel Herrán emociona a Úrsula Corberó con el recuerdo que ha salvado del incendio de su casa

El actor Miguel Herrán, conocido mundialmente por su papel de Río en La casa de papel, ha regresado a su casa, que fue devorada por el fuego el pasado 8 de abril. El intérprete ha mostrado cómo ha quedado su hogar y las numerosas pertenencias que ha perdido. Sin embargo, entre las cenizas, ha aparecido un recuerdo muy especial para él. El guion de la serie que tantas alegrías le ha dado. "Hay amores que sobreviven a todo", ha escrito mencionando a Úrsula Corberó, la actriz que daba vida a Tokyo en la ficción. "Sí, cariño. Te extraño", ha respondido ella al ver este diálogo en el que también participaban los personajes de Nairobi (Alba Flores) y Berlín (Pedro Alonso).

Como muchos espectadores sabrán, Río y Tokyo mantuvieron un romance en una de las temporadas de La casa de papel, de ahí las palabras que se han dedicado y que tanto revuelo han causado entre sus seguidores. "Extrañamos a Río y Tokyo", "les extrañamos juntos" o "Tokyo y Río para la eternidad" son algunos de los mensajes que han compartido. También han comentado la publicación de Miguel Herrán otros actores de la serie. "Amor y fuerza para ti, Miguel", ha escrito Pedro Alonso. Esther Acebo, que interpretaba a Estocolmo, ha publicado un icono en forma de corazón.

El llanto desconsolado de Miguel Herrán al ver cómo el fuego devoraba su hogar nos conmovió a todos. "Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación!", dijo a ¡HOLA! instantes después del incendio. Dos días después, el actor nos contaba que estaba más tranquilo. "Las pérdidas han sido únicamente materiales… Y como dice un buen amigo mío: problemas del primer mundo…", declaró. "Gracias a todos, en especial a los bomberos de Ávila y a la seguridad de mi urbanización", añadió muy emocionado.

