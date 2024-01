El problema de salud que ha obligado a Ion Aramendi a pasar la Navidad ingresado

Las vacaciones de Navidad de Ion Aramendi han sido un poco accidentadas. El presentador, de 46 años, ha permanecido una semana ingresado en el Hospital Clínico de Salamanca por unas "anginas letales", según ha contado su mujer, la periodista María Amores, junto a esta foto.

Este percance ha obligado a María a pasar gran parte de las fiestas sin su media naranja. "Le eché mucho de menos", ha confesado. Pero ha intentando disfrutar al máximo de estos días con sus tres hijos, Ion, Lucas y Marieta, de diez, seis y un año. "Olé yo compaginando una semana entera sin coles, fuera de mi casa, con marido ingresado, niños a cuestas y compromisos familiares y festejos navideños", se ha felicitado.

El matrimonio Aramendi Amores tiene fijada su residencia en Madrid por motivos de trabajo, pero sus familiares viven en San Sebastián, tierra natal del presentador, y Salamanca, lugar de nacimiento de la periodista, por eso han pasado la mayor parte de las Navidades en la ciudad charra, donde han disfrutado, antes y después del ingreso hospitalario de Ion, de paseos en familia y tardes en el cine viendo películas como La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona.

Volver a Salamanca es muy especial para el matrimonio. Además de reencontrarse con sus seres queridos, recuerdan su preciosa historia de amor, que comenzó en la Universidad Pontificia de Salamanca. "Aquí estudiamos los dos Periodismo y en sus pasillos nos conocimos hace casi 30 años. Nos cruzábamos, nos mirábamos, nos gustábamos, pero no llegaría la sangre al río hasta muchos años después. Qué cosas, quién nos iba a decir en 1996 que en la navidad del 2023 pasearíamos por aquí con nuestros tres hijos. Muy fuerte todo", ha publicado María al lado de esta foto.

"Los dos tuvimos una vida previa a nuestra relación llena de parejas, enamoramientos, desengaños, viajes, trabajos, idas y venidas. Y ese también ha sido el secreto de nuestro amor. Llegamos con los deberes hechos y con las cosas muy claras. Eso y la suerte. ¡Qué SUERTE! Haber estudiado aquí y habernos encontrado", ha añadido la periodista.

Ioan Aramendi y María Amores se casaron el 28 de mayo de 2011. Para el presentador era su segundo matrimonio, pues se casó por primera vez con 26 años y se divorció con 29. Al lado de María, ha encontrado la felicidad verdadera y está como loco con sus tres hijos. "Soy un padre muy atento a lo que pasa con mis hijos y muy presente en todo momento. Intento estar con ellos y participar de sus juegos, de sus cosas del cole. En todo. Yo estoy muy presente, soy un padre que me vuelco en ellos", dijo en una entrevista concedida a ¡HOLA!. Eso sí, tanto él como su esposa tienen claro que no van a seguir aumentando la familia. "Marieta fue una sorpresa. Fue como de propina. Ya somos muy mayores, que tenemos 46 los dos y lo notamos. La verdad es que es muy cansado", aseguró María. "Yo no tengo la misma fuerza y mismas ganas como cuando nació el mayor", reconoció Ion.