La bonita historia que escondía el vestido de novia de María Amores, mujer de Ion Aramendi

La periodista María Amores, mujer del presentador Ion Aramendi, ha compartido la bonita historia que escondía su vestido de novia. Este domingo, 28 de mayo, se cumplen 12 años de su boda y María ha echado la vista atrás para hablar del traje más especial de su vida. "Me casé con un vestido de mi abuela Dorita, que es la madre de mi madre, que no era ni siquiera el de novia, el de novia luego se lo puso mi hermana", ha comenzado diciendo. El vestido con el que se casó era el que su abuela se compró para celebrar la fiesta de su 18 cumpleaños en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. "Antes era una cosa que se hacía así, de la alta sociedad", ha explicado.

"El vestido lo tenía mi abuela en una maleta y yo siempre decía: 'Me quiero casar con él", ha dicho la periodista. Y así lo hizo, aunque tuvo que hacerle algún que otro arreglo antes de lucirlo. "Le corté una manga y lo hice asimétrico", ha señalado. Esta elección, además de tener un gran valor sentimental, fue de lo más económica. "Me costó arreglarlo 200 euros o algo así y luego la tintorería. Pensábamos que el vestido era béis y cuando lo lavamos era blanco y era precioso, precioso".

La abuela de María vivía en el pueblo asturiano de Mieres y cuando iba en tren a Oviedo para hacerse el vestido conoció al que acabaría siendo su marido. "Ella le contó que se estaba haciendo un vestido para la fiesta de su 18 cumpleaños. En esas fiestas te podías echar novio y entonces mi abuelo, que estaba estudiando Medicina, le pidio que no fuera. Por lo visto, mi abuela no fue a esa fiesta y el vestido se quedó guardado en la maleta", ha narrado la periodista. En aquel momento, la abuela de la periodista, decidió que ese vestido fuera para su futura nieta cuando se casara. "Así que fíjate tú que bonito".

La periodista, que llevó el vestido de su abuela para el 'sí, quiero' y uno de Asos para la fiesta posterior, ha aclarado que esta historia puede que no sea del todo fiel a la realidad. "Mi abuela era muy peliculera y me contaba unas cosas... y yo he salido a ella, entonces igual la historia está un poco adornada por las dos", ha matizado. Pero lo verdaderamente importante es cómo se sintió María al llevar una prenda tan especial en su boda. "Lo tengo ahí guardado para Marieta, pero yo creo que a Marieta no le va a servir ni con 12 años con el tamaño que tiene, igual para la comunión le puede valer, pero esta niña va a ser tocha porque tiene una espalda...", ha añadido.

María ha formado una gran familia con Ion Aramendi. En estos años de matrimonio han tenido tres hijos y la periodista no puede estar más orgullosa de su historia de amor con el presentador de Telecinco. "Se trata de una historia simple, sin entresijos, sin venganzas ni tensiones pero manteniendo la tensión a través de varias temporadas muy entretenidas y llenas de contenido variado. Ha habido mucho humor, mucho amor y poco drama. Espero que sigamos así, divirtiéndonos juntos, apoyándonos y viviendo felices junto a los nuestros", fue el mensaje que María compartió el año pasado por su aniversario de boda.