La mujer y el hijo mayor de Ion Aramendi hacen a la vez la Primera Comunión

Difícilmente podrá olvidar este fin de semana la numerosa familia que han formado Ion Aramendi y María Amores ya que el sábado 22 de abril celebraban una doble Primera Comunión: la de Ion, su primogénito, y la de la propia periodista. El presentador de los debates de Supervivientes y su esposa citaron a familiares y amigos para acompañarlos en esta jornada, pero muy pocos sabían que madre e hijo iban a comulgar por primera vez. No quería contarlo para no robarle protagonismo y para no arriesgarse "a que a él no la dejaran hacerla", pero finalmente todo salió bien. "Fue muy emocionante Lloramos mucho ayer. Me sentí muy orgullosa de haber criado a una persona tan sensible y tan emocional, eso le va a ayudar a ser más feliz. Expresar los sentimientos es salud mental. Fue un día inolvidable", ha dicho Amores.

María, que prepara nuevo proyecto conjunto con Aramendi en Mediaset, se define como una persona "muy espiritual y solo en las iglesias encuentro ese momento íntimo y sereno para reflexionar profundamente más allá de lo mundano y cotidiano. Siento emoción verdadera en el corazón. Además, creo que estas tradiciones nos unen. Unen a nuestras familias profesen lo que profesen". La presentadora además ha dado todos los detalles de la curiosa historia por la que ha tenido que esperar más de tres décadas para dar este paso.

La periodista salmantina ha dejado claro que "tenía el beneplácito de un sacerdote para dar este paso desde hace 32 años" y ha dado todos los detalles del motivo por el que no había hecho hasta ahora la Primera Comunión. "Mis padres no me bautizaron de bebé para darme la oportunidad de elegir ese camino en el futuro si así lo deseaba. Y así lo hice. A los 14 años fui a bautizarme voluntariamente de la mano de mi abuela Dorita", ha comenzado a decir. Ese mismo día el sacerdote le dijo que buscase una fecha importante para la Comunión porque la veía preparada, pero ella nunca se había atrevido, hasta ahora. "Ese día sería con mi hijo. Parece que estuve esperando siempre ese momento", ha indicado.

El pequeño Ion llevó para la ceremonia una americana azul, corbata y camisa blanca, pero después se cambió para estar más cómodo con bermudas y jersey beige. Además, se convirtió en jugador de la Real Sociedad gracias a la equipación que le regalaron y que no dudó en ponerse sobre la ropa ya ese mismo día. Por su parte, Amores se decantó por un sofisticado diseño azul marino con un original bolso de cuadros granates y blancos. "Una pega: a mí, ningún regalo. Aún estáis a tiempo", ha dicho con gran sentido del humor.

Primer proyecto conjunto

A pesar de que el día de su Comunión todos los detalles fueron para su hijo Ion, María sí ha recibido un importante regalo en el terreno profesional. Este mismo lunes Mediaset ha anunciado que protagonizará un nuevo formato audiovisual que se espera que siga la misma dinámica que sus perfiles, con temática lifestyle, maternidad, trucos de belleza, consejos sobre moda. No estará sola sino que Aramendi colaborará con ella, siendo la primera vez que el matrimonio trabaja junto. Se conocieron durante la etapa universitaria, aunque no fue hasta casi dos décadas después cuando volvieron a encontrarse para ya no separarse más. Llevan casados doce años y son padres de Ion, Lucas y Marieta.