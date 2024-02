Ion Aramendi, un triunfador dentro y fuera de la televisión que cumple 47 años arropado por su mujer y sus hijos

Está en la cresta de la ola a nivel profesional y no le pueden ir mejor las cosas en el plano personal. Ion Aramendi disfruta del éxito que supone haberse convertido de un tiempo a esta parte en el nuevo presentador estrella de Mediaset, y merecido lo tiene. Su simpatía, espontaneidad, elegancia y saber estar le han colocado en ese selecto grupo de rostros conocidos que cae bien a prácticamente todo el mundo, de ahí que su presente y futuro en el medio estén más que asegurados.

A la vez, el conductor de GH Dúo puede presumir de la bonita y unida familia que ha formado junto a su esposa, la también periodista María Amores, con quien tiene tres hijos a los que adora: Ion, Lucas y Marieta. Ha sido precisamente la madre de sus pequeños la que, este pasado domingo, le felicitaba de la manera más romántica y entrañable por los 47 años que ha cumplido el popular comunicador donostiarra. Además, la original foto que compartía, con los dos bésandose, lo dice todo.

"¿Quién es ese hombre? Un tío estupendo. Básicamente. A veces le busco defectos para no odiarle, porque es que no se puede hacer todo tan bien. Y saber vivir tan bien. Y querer tan bien a los que quiere. Su secreto es no darse demasiada importancia", señala la autora del videopodcast Generouser en Mtmad. "Me ha enseñado muchas cosas pero sobre todo a vivir mejor, a vivir sin miedo a la incertidumbre. A estar siempre preparada pero no asustada. A reírme mucho de mí misma. Grandes enseñanzas. Es una suerte vivir con tu propio gurú. Te amo", le dice con enorme sentimiento.

La respuesta del homenajeado a su mujer no se hacía esperar, con unas palabras que también reflejan el cariño y admiración que ambos se tienen: "Muchas gracias a ti, mi adorada María. Somos gurús el uno del otro, y viceversa". ha escrito. En este mismo día, Ion Aramendi se vio sorprendido en directo por el equipo del Gran Hermano de parejas, cuando Anabel Pantoja le interrumpía en plató y le advertía de algo: "Hay dos regalos para ti".

Primero le entregaron una tarta personalizada mientras le cantaban el 'happy birthday' al estilo Marilyn Monroe, y después aparecía en pantalla la astróloga Esperanza Gracia para mandarle un mensaje. Era entonces cuando el presentador vasco no daba crédito: "Soy muy fan y, de todo lo que dice de los Acuario, me ayuda mucho a tirar para adelante", comentaba Ion de forma irónica con su gracejo y sarcasmo habitual. "Qué ilusión me hace compartirlo con vosotros aquí", decía por último tras ver cómo los colaboradores se levantaban de sus asientos para felicitarle.

Aunque lo conocimos hace ya unos cuantos años como reportero de Sálvame y comentarista de realities, ha sido en el último lustro cuando Aramendi ha explotado definitivamente en la pequeña pantalla como uno de los comunicadores más queridos y reconocibles para el público. El cazador, Supervivientes, Reacción en cadena, Gran Hermano VIP: El Debate... son algunos de los importantes formatos que tiene a sus espaldas, currículum al que se unirá pronto la nueva y esperada edición de Factor X.

