María Amores, mujer de Ion Aramendi, tendrá que pasar por el quirófano tras su complicado parto

Cuando se van a cumplir dos meses del nacimiento de la hija de Ion Aramendi y María Amores, la periodista ha explicado que tiene que ser operada tras su complicado parto. ¿El motivo? Padece diástasis abdominal, un problema frecuente entre mujeres que acaban de ser mamás y que en su caso requiere de una cirugía. La redactora, guionista y coordinadora de casting ha mostrado con naturalidad cómo su vientre sigue abultado por esta dolencia. "Parece que sigo embarazada... No se me quita. No tengo 25 años, tengo 45", ha explicado. Con gran sentido del humor ha presentado a la diastasis como un nuevo miembro de la familia y ha contado que, aunque tiene que pasar por el quirófano, prefiere hacerlo "dentro de un año o así".

Mientras espera a ser intervenida, María sigue adelante con su rutina, disfrutando de su familia y también de planes para dos con Ion. El último ha sido acudir a un concierto ofrecido por el grupo de rock canadiense Arcade Fire en el Wizink Center de Madrid. También disfruta de pequeños placeres como salir a pasear con su pequeña Marieta o acompañando a sus hijos, Ion y Lucas, de once y cinco años, en las primeras semanas de este nuevo curso escolar que han comenzado con tanto entusiasmo. Además, no puede ocultar su inmensa felicidad al ver las bonitas conexiones que se han creado de forma natural entre la bebé y sus hermanos mayores, quienes están muy pendientes de la niña y no paran de mimarla. Además, dice que le recuerda a su propia experiencia con su hermana, con la que se lleva nueve años.

Atrás han quedado ya esos momentos complicados que vivió durante la llegada al mundo de Marieta, que fue en el Hospital Universitario La Paz, de Madrid. La propia María explicaba que, tras un parto inducido, finalmente tuvieron que hacerle una cesárea que la obligó a estar dos días en reanimación sin comer, ni beber, con muchas vías puestas, transfusiones, oxígeno y morfina. Afortunadamente se recuperó rápido y madre e hija fueron dadas de alta poco después, comenzando de esta manera una nueva etapa ya convertidos en familia numerosa.

Un aniversario con sueños cumplidos

El presentador de Mediaset y su mujer llevan catorce años juntos y once casados. Fue el 13 de septiembre de 2008 cuando se dieron su primer beso, marcando así el inicio de una bonita historia de amor en la que, gracias a la llegada de sus hijos, han pasado a ser cinco protagonistas. En aquella cita confesaron que veían el futuro rodeado de niños y sin duda se han cumplido su pronóstico ya que son padres de Ion, Lucas y Marieta.Según ha explicado María, desde el momento en el que comenzó su relación han luchado por estar juntos sin exigirse nada más que apoyo mutuo para conseguir sus respectivos sueños en compañía. Sus caminos se cruzaron durante la etapa universitaria, aunque no fue hasta casi dos décadas después cuando volvieron a encontrarse para ya no separarse más..

