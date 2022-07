Ion Aramendi anuncia con emoción el nacimiento de su hija tras 'algunas complicaciones' en el parto

Ion Aramendi se siente el hombre más feliz y afortunado del mundo tras el nacimiento de su hija. La pequeña vino al mundo el pasado viernes y "es una maravilla", según ha contado con emoción el propio presentador. El orgulloso papá posaba junto a su bebé con una tierna imagen donde, como no podía ser de otra forma, mostraba una enorme sonrisa a cámara. La recién llegada al mundo, que se llama Marieta y ha pesado cuatro kilos, dormía plácidamente en lo brazos de su progenitor y hacía las delicia del comunicador donostiarra. Este revelaba además que el parto fue por cesárea y hubo "algunas complicaciones", aunque ha aclarad que tanto la madre como la niña "están muy bien las dos". Eso sí, su mujer María Amores aún se encontraba en la sala de reanimación del hospital tras dar a luz y, de momento, tendría que guardar reposo hasta su recuperación.

Ion y su esposa, que ya tienen dos hijos varones de corta edad, han dado la bienvenida a su primera niña y se convierten de esta forma en familia numerosa. Al momento de dar la noticia, el conductor del debate de Supervivientes ha recibido numerosas muestras de cariño por parte de amigos y compañeros de profesión. "¡Por fin! Qué tía María, casi parecía que iba a explosionar la pobre. Felicidades a los hermanos, abuelos, padre y la gran madre", ha dicho Mercedes Milá en alusión a la última imagen que compartió esta semana la progenitora con su enorme barriga de embarazada. Otros conocidos rostros que ha querido dar su enhorabuena a la pareja son Carlos Sobera, Natalia Ferviú, Lolita, Toñi Moreno, Edu Soto, Sandra Barneda, Berta Collado, Mireia Canalda, Carme Chaparro, Lola Índigo... "Besos a esa campeona, ¡con este calor puntúa doble!", les ha dicho con humor la actriz Raquel Meroño en alusión a las altas temperaturas que azotan el país.

"¡Ay, Ion! ¡Muchísimas felicidades! Marieta, una niña muy deseada", escribía Rosa Benito. "Que la mamá se recupere pronto y a disfrutar de los tres pequeños", añadía Jorge Pérez. Aunque no se ha pronunciado todavía al respecto al estar aún convaleciente, la periodista María Amores hablaba hace unos días de lo que suponía para ella el nacimiento de su hija. "27 de julio. Salimos de cuentas en en 3, 2,…. Marieta de mis entrañas, nace ya que me duelen hasta las pestañas", decía con humor y rimas incluidas. "Sé que con este calorazo no quieres salir, pero tienes a media España en un sinvivir. Eres inesperada pero muy ansiada. Nadie fue a buscarte, pero desde el primer momento supe que habías venido para quedarte", proseguía. "Venga, ponte ya en posición de salida que aquí fuera te espera una cosa muy entretenida que se llama vida. Cuando conozcas a tus hermanos y a tu padre vas a flipar... tienen un arte que no se puede aguantar. Venga, cariño, preciosa, date prisa que, tal y como está la cosa, nos viene muy bien el carnet de familia numerosa", concluía con mucho gracejo.

