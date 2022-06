El susto que se ha llevado Ion Aramendi con su hijo mayor

Ion Aramandi se ha llevado un gran susto con su hijo mayor. El presentador y su mujer María Amores está celebrando que por fin han vuelto a la normalidad, tal y como ella a explicado a sus seguidores después de estar diez hijas con su hijo en el hospital por sufrir una reacción alérgica. "Estábamos en casa, le di un bocadillo de algo que él come normalmente, nada raro, y bajamos a la piscina. Se empezó a poner como un tomate, los labios hinchados, granos, sufrió un shock anafiláctico y no podía casi respirar", ha explicado la esposa del conductor de Supervivientes: Conexión Honduras. María, además, ha confesado que por suerte su niño se ha recuperado sin mayor problema y que por fin respira tranquila.

No está siendo la mejor semana para Ion Aramendi, que se ha ausentado de la última gala de Supervivientes después de dar positivo en covid-19. El periodista contó duranto una conexión en directo con su compañero de programa Carlos Sobera, que estaba mejor y que solo por prevención todavía no podía salir de casa. "He pasado unos días un poco más complicados, pero ahora ya estoy perfecto. Lo que pasa que,simplemente por protocolo soy positivo y todavía soy susceptible de contagiar. Por eso no estoy allí", expresó el comunicador, agradeciendo a su compañero que fuera él quien estuviera frente a Conexión Honduras porque es uno de los profesionales que más admira.

Además, durante estos días que ha tenido estar en casa, ha tenido que cuidar de su mujer, que también se contagió del virus y lo pasó "dos o tres días bastante mal". "Hemos pasado una semana terrible. Con mogollón de fiebre. Me mandaron heparina porque estoy embarazada, tengo Covid y 45 años. Varios factores para que me den trombos", explicó María en sus pefiles sociales, expresando los motivos por los que debí estar más controlada y revelando además que ha perdido el olfato y el gusto. "Aún no lo h recuperado. Es lo peor", ha dicho la esposa de Aramendi.

Pero no solo eso, la pareja, que está esperando la llegada de su tercer hijo (una niña a la que llamarán Marieta), también ha tenido que enfrentarse esta semana a los fuertes dolores que ha padecido María en una de sus muelas del juicio, motivo por el que también ha tenido que acudir a las urgencias del hospital. "Tenía una caries gigante que me estaba matando. He tenido que tomar antibiótico y de todo", confesó también la periodista. Por suerte, parece que tanto el hijo como la mujer de Aramendi se encuentran en perfecto estado y todo ha quedado en un susto. "Ya estamos saliendo del bache", ha relatado María.