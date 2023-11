La complicada operación a la se ha sometido la mujer de Ion Aramendi, María Amores

María Amores continúa recuperándose de su estado de salud. La mujer del presentador Ion Aramendi comunicó a sus seguidores en septiembre de 2022 que debía pasar por quirófano tras una complicación que había sufrido durante el parto. Ahora, un año más tarde, la periodista ha tenido que someterse a “una cirugía mayor”. Ha sido, a través de su perfil público, en el que se muestra muy activa, donde ha desvelado cómo está pasando estos momentos.

“Tengo un pie en el quirófano, siete días y diré adiós a mi tripita. Ha sido una decisión complicada, meditada y muy, pero que muy repensada”, contaba María Amores a sus seguidores, junto a un vídeo en el que mostraba con total transparencia el problema que estaba sufriendo. La mujer de Ion Aramendi padecía una diástasis, una condición que afecta a algunas mujeres después del parto. Consiste en la separación de los músculos abdominales para dar espacio al útero durante el embarazo. Esta situación causa una importante distensión muscular y cambia la apariencia normal del abdomen, dejándolo con mayor volumen y flacidez. Cuando hay varias gestaciones, como es el caso de la periodista, que ha dado a luz a tres pequeños —Ion, Lucas y Marieta—, esta condición tiende a ser más notoria.

“Estos han sido mis dos últimos días. Me he sometido a una operación para solucionar mi diástasis y mis dos hernias provocadas por mis tres embarazos y, de paso, me han realizado una abdominoplastia. Alguien me dijo por aquí que es peor pensar que pasar y es una gran verdad”, confesaba públicamente en su cuenta, mostrando cómo ha vivido la operación. En la pequeña secuencia que ha subido junto a estas palabras, se puede ver que el presentador Ion ha sido uno de sus mayores apoyos en estos momentos tan complicados, acompañándola durante todo el proceso de la cirugía. Sin embargo, María Amores ha querido recalcar que no ha sido una decisión fácil el someterse a esta intervención: “Someterte a una operación como esta es una decisión complicada y más para una mente como la mía que imagina escenarios dramáticos todo el rato. La verdad es que ha sido una experiencia inolvidable porque he conseguido acabar con mi diástasis en un abrir y cerrar de ojos”, ha escrito la periodista.

Así está siendo su postoperatorio

María Amores ha confesado que esta operación ha sido tanto por estética como por salud. Tras su intervención, la noche del 24 de noviembre, la periodista tranquilizó a sus seguidores con una serie de vídeos donde contaba cómo había salido todo: "Hola a todos. Aquí estoy, que parece que me estoy haciendo la interesante, pero no. A ver, ha ido todo bien, pero estoy un poco floja. Me han sentado un poco mal los medicamentos que te ponen para el dolor. He tenido reacción, vómitos, y como son un amor...no me dejan irme. Han venido todos a verme. No me ha venido a ver el rey Juan Carlos, que alguna vez se ha operado aquí, de milagro", relataba la mujer de Ion Aramendi.

De vuelta a casa este viernes, tras recibir el alta hospitalaria, María Amores quiso compartir sus impresiones varios días después de la operación: "Ya estoy en casa, estoy mucho mejor, esto que me he hecho es una operación de cirugía mayor. No es que me haya quitado un bulto o me haya pegado las orejas. Me han abierto. Y como todas mis vísceras estaban por ahí, ancha es Castilla, pues estoy un poco revuelta", ha comenzado diciendo. Además, la periodista ha querido confesar uno de sus mayores miedos los días previos a la intervención: "Los días antes de operarme, mi máxima preocupación era morirme. Básicamente, desde que tengo hijos, y de verdad que lo sitúo en ese momento, siempre que me voy de viaje o cojo un avión o lo que sea, pienso que me puedo morir", ha terminado diciendo, añadiendo que no puede hacer aún las tareas que hacía como madre.