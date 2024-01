El motivo que ha obligado a la actriz Alina Boz ('No sueltes mi mano') a posponer su luna de miel

Para Alina Boz 2023 será un año que, sentimentalmente, no olvidará nunca. En mayo trascendía la noticia de que había roto con su novio, el músico Mithat Can Özer, con quien llevaba cinco años. Una noticia que sorprendía a sus seguidores, quienes pensaban que el siguiente paso que darían juntos sería hacia el altar. Pero el destino tenía otros planes reservados para el corazón de la protagonista de No sueltes mi mano. En julio recuperaba la ilusión junto al director Umut Evirgen, con el que comenzaba una historia de amor de telenovela que acababa en 'sí, quiero' el pasado 2 de diciembre. Todo ha sido un cuento de hadas para ellos, salvo porque la pareja ha tenido que aplazar su viaje de novios por motivos ajenos a su voluntad.

Desde que salió a la luz su noviazgo se convirtieron en la pareja de moda en Turquía, ahora han dado su primeras declaraciones como marido y mujer. Los recién casados han atendido a los reporteros que les esperaban a la salida de un centro comercial ante los que han relatado cómo vivieron su gran día. "Estamos muy felices, todo estuvo genial. Vivimos un precioso día con todos nuestros seres queridos", han explicado con una sonrisa en sus rostros al recordar los bonitos momentos que protagonizaron en su boda.

La pareja pareja de enamorados tendría que estar en estos momentos disfrutando de unos días de relax, pero el esperado viaje de novios ha tenido que esperar por una fuerza mayor. "Estamos muy enfermos, espero que nos mejoremos", han confesado a los periodistas tras salir de una farmacia. Aunque no han desvelado cuál es el problema de salud que padecen, sí han asegurado que, mientras se recuperan, están aprovechando para elegir el destino de su luna de miel y, sin desvelar cuál será su paradero, han asegurado que no se van a decantar por el calor y la playa, sino que su idea es visitar un lugar frío.

Sus últimas demostraciones de amor públicas

Estas han sido las primeras palabras conjuntas de la pareja, pero no las primeras que han hecho por separado después de haberse dado el 'sí, quiero'. El pasado 16 de diciembre se celebraba el 11º Festival de Cine del Bósforo, una importante cita para Umut Evirgen puesto se llevó cuatro premios (Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Película y Mejor Cinematografía) por su filme Annesinin Kuzusu. Al recoger uno de los galardones el también productor y empresario declaró que estaba recién casado y quiso dedicar estos reconocimiento a su esposa.

Alina y Umut están felices y enamorados por lo que la protagonista de Paramparça: Vidas cruzadas correspondía el gesto de su amado y compartía una imagen efímera de su marido con el premio junto a la que escribía "Por muchos premios juntos", demostrando de este modo lo orgullosa que se siente por los logros conseguidos por su esposo y la ilusión de compartir con él todo lo que ambos vayan consiguiendo, tanto nivel profesional como personal.

Una boda de ensueño

En junio empezaban a conocerse y, tan solo un mes después, se confirmaba la noticia de su noviazgo. Poco tiempo, apenas medio año después de comenzar su relación, la pareja decidía sellar su amor con un enlace de cuento de hadas. Una original ceremonia celebraba a bordo del barco Halas 71, una elegante embarcación a motor construida en 1914, considerada como uno de los tesoros históricos más preciados de Estambul.

Para uno de los días más importantes de su vida, la protagonista de Maraşlı elegía un vestido de la diseñadora británica Vivienne Westwood que fue confeccionado en París. Un precioso modelo atemporal elaborado en satén de crepé brillante con corpiño entallado con drapeados y pliegues y un romántico escote con hombros al descubierto con el que lucía radiante. Por su parte, el novio se decantaba por un esmoquin clásico hecho a medida.

Además de sus familiares y seres queridos, Alina y Umut contaron con unos testigos de excepción con los actores Burak Can, Cemre Beygüven, por parte de la novia, y Özge Özpirinçci (Mujer) y el entrenador de fútbol, Fatih Terim, por la del novio. Pero no fueron los únicos rostros conicidos que asistieron al enlace y entre los 90 invitados también les acompañaron en un momento tan especial Kıvanç Tatlıtuğ (Sühan) y su mujer, Başak Dizer, Hazal Kaya (Nuestra historia) y su marido, el director Ali Atay, Bige Önal (Love is in the air), İsmail Ege Şaşmaz (Zeynep, buscando a su padre), Merve Dizdar (Inocentes), Bensu Soral (İçerde), Cihan Şimşek (Hermanos), entre otros.

Los invitados disfrutaron de una mágica y divertida velada en la que pudieron degustar un menú especialmente preparado por el Chef Somer Sivrioğlu, uno de los más populares del país al ser el copresentador de la versión turca de Masterchef.