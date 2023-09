Un amor de telenovela La actriz Alina Boz ('No sueltes mi mano') pasará por el altar tras cinco meses de relación, ¿quién es su futuro marido? La estrella juvenil, de 25 años, sale desde principios de verano con el director Umut Evirgen

Los rumores de una posible boda entre la actriz Alina Boz y su pareja, Umut Evirgen, con quien sale desde el pasado mes de junio, llevaban semanas sonando con fuerza en Turquía y ahora son una realidad: la actriz y el director de cine ¡se casan! Tan solo cinco meses después de comenzar su romance, la pareja se dará el 'sí, quiero', una feliz noticia que ya han comunicado a sus familiares y seres queridos. Su relación va viento en popa, están profundamente enamorados y no quieren esperar más para sellar su amor, por lo que el próximo 15 de noviembre celebrarán su unión en una espectacular mansión a orillas del Bósforo, según informan los medios turcos.

En agosto, los novios viajaban a París y, precisamente, la ciudad del amor era testigo de la propuesta de matrimonio de Umut a Alina. La joven actriz, de 25 años, se llevó una gran sorpresa puesto que no se esperaba que su amado le pidiera que se casara con él pero, eso sí, no dudó ni un segundo en aceptar la propuesta feliz por el importante paso que van a dar juntos. A su vuelta a Estambul, reunieron a sus familias para darles la buena nueva, hicieron la pedida de mano oficial y comenzaron con los preparativos de su inminente boda.

¿Quién es el hombre que ha robado el corazón de Alina Boz?

Umut Evirgen es un conocido director y guionista otomano. El empresario, de 33 años, es toda una celebrity y está considerado en Turquía como un don Juan.

En su historial amoroso aparecen nombres tan conocidos por el público español como Tuba Büyüküstün, una de las actrices turcas más populares en nuestro país por su trabajo en Suhan, La hija del embajador, Amor de contrabando o la exitosa serie de Netflix, Mi otra yo, con quien salió durante tres años; Melisa Şenolsun (Te alquilo mi amor), quien decidió romper su relación de un año con el director de Ben Bir Denizim tras descubrir que este seguía enviando mensajes a Tuba, o Serenay Sarıkaya, a la que conocemos por su participación en Şahmaran y Medcezir, y también por ser la exnovia de Kerem Bürsin (Love in in the air).

Pero, pese a la fama que le precede, Alina puede estar tranquila con su chico porque, desde que la conoció, Umut no ha dejado de repetir a su círculo cercano que lo que está viviendo junto a la artista es algo que no le había ocurrido nunca y está claro que el amor cambia a las personas.

"Esta vez estoy pasando por algo muy serio y diferente", confesaba hace unas semanas, según recogía el diario turco Takvim. En ese momento, incluso se barajaba la posibilidad de que el director se estuviera planteando la idea de pedirle matrimonio a la estrella juvenil, algo que se ha convertido en un hecho y, muy pronto, se convertirán en marido y mujer.

¿Cómo comenzó su historia de amor?

A principios de verano saltaba la noticia de un posible romance entre la protagonista de Paramparça: vidas cruzadas y Umut. Poco después, llegaba la confirmación de su amor. Era el propio guionista quien, a finales de julio, confirmaba su relación a través de una fotografía de ambos en actitud cómplice durante unas vacaciones en las islas griegas.

Pero el feeling viene de antes. El director de Annesinin Kususu se había fijado en la intérprete de Maraşlı y llevaba tiempo interesado en conocerla. El guionista empezaba a seguir a la intérprete en su perfil y comenzaba a escribirla. En un principio, Alina hablaba con él a través de las plataformas, pero dejó de hacerlo para que, su entonces novio, Mithat Can Özer, no malinterpretara la situación, según apuntaba el medio turco ABC Gazetesi.

Tras seis años de relación, la protagonista de Vatanim sensin rompía su relación con el cantante de Kara sevda el pasado mes de mayo. Después de que esto sucediera, Alina y Umut coincidieron durante unas vacaciones en Alaçatı, ciudad del Egeo situada en la costa oeste de Turquía, y ahí tuvieron un acercamiento. Después continuaron viéndose en Estambul y así es como se fue fraguando una historia de amor que acabará con un final feliz con la pareja dándose el 'sí, quiero' dentro de apenas dos meses.